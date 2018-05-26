  • 26 MAYIS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.707
    EURO 5.5
  • BIST 103200.08
    ALTIN 196.999
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Alemler, 50 yıldır Ayhan Savut'un ellerinde şekilleniyor

Alemler, 50 yıldır Ayhan Savut'un ellerinde şekilleniyor

Bursa'da yaşayan Ayhan Savut, 50 yıldır alem ustalığı yapıyor. Savut'un yaptığı alemler, Türkiye'de ve dünyadaki birçok camiyi süslüyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Alemler, Türk-İslam sanatında cami, medrese, türbe gibi kubbeli yapıların, minarelerin ve sancakların üzerine yerleştirilen tepelikler olarak adlandırılıyor.

Alem ustalığı, unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Bursa'da yaşayan 70 yaşındaki Ayhan Savut, 50 yıldır alem ustalığı yapıyor. Dededen kalma mesleğini devam ettiren Savut, Türkiye ve dünyadaki camileri süslüyor.

Savut, Suudi Arabistan, Almanya ve Fildişi Sahilleri gibi pek çok farklı yerden sipariş alıyor. İlerleyen yaşına rağmen mesleğini özenle yerine getiriyor.

Alemlerin yapımı büyüklüğüne göre 7 ila 15 gün arasında değişiyor. Savut, cami alemlerini 3 bin ila 15 bin arasında değişen fiyatlara satıyor.

Savut, mesleği ondan sonra yapacak kimsenin olmadığını belirterek, şunları söyledi: 

“Benden sonra bu mesleği yapacak kimse yok. Yaşım 70 ancak 50 yıldır bu mesleği aşkla yapıyorum. Dünyadaki birçok ülkedeki cami alemlerini ben yaptım. Türkiye’de ise binlerce camiye alem yaptım."

Kaynak: İHA

Etiketler: türk islam sanatı, kubbe, cami, ayhan savut, alem ustalığı, alem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER