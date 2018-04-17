Aksaray'ın yöresel yemekleri yarıştı

Aksaray'da yöresel yemek kültürünü tanıtmak amacıyla 4. Aksaray Yöresel Yemek Yarışması düzenlendi.

Yarışmada 41 yarışmacı, 60 farklı yemek ve tatlı ile hünerlerini sergiledi.

Turizm Haftası kutlamalarında Aksaray Kültür Evi bahçesinde gerçekleştirilen yarışmada, yöreye özgü 39 yemek ve 21 tatlı, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, yaptığı konuşmada, Aksaray'ın kültürel değerlerine dikkati çekmek için bu tür etkinlikler yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Turizm Haftası kapsamında ilimize özgü yemekleri ortaya çıkarmak adına bu yarışmayı düzenledik. Yarışmacılarımız çok güzel yemekler hazırlamışlar. Bu tür etkinliklerle yöresel yemeklerimizi yaşatmak istiyoruz."

Jüri üyeleri, iki kategoride gerçekleştirilen yarışmada, lezzet ve sunum, ad ve tarifine uygunluk ile renk ve koku konularında yemekleri değerlendirdi.

Yarışmada "tavuk dolması" yemeğiyle Hatice Dilek, tatlı kategorisinde ise "Sarığı Burma" ile Neslihan Talay birinci oldu.

Yarışmanın birincilerine tam, ikincilerine yarım, üçüncülerine ise çeyrek altın hediye edildi, tüm yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA