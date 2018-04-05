AKM'nin yıkımı bir ay içerisinde tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılan yeni AKM projesi için çalışmalar sürüyor.

Mimar Murat Tabanlıoğlu'nun hazırladığı projenin ilk aşaması olan yıkım çalışması devam ediyor. AKM'nin Taksim Meydanı tarafında iş makineleri bir yandan yıkıma devam ederken, bir yandan da hafriyatı kaldırıyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yeni AKM projesine başlanmasının herkesi çok mutlu ettiğini söyledi.

AKM binasının Taksim ve Beyoğlu için yeniden faaliyete geçmesinin çok arzu edilen bir durum olduğunu belirten Demircan, ''Sonuçta işlem başladı. Yıkım çalışması da itinayla yapılıyor. Çünkü asbest denen maddenin bu binada var olduğu düşünülerek, 180 nokta dikkate alınarak özel söküm ekipleriyle yıkım oluyor" diye konuştu.

Demircan, 40 bin metrekareye yakın alanda yıkım çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

''AKM'de yıkım çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Önümüzdeki bir ay içerisinde burada yıkım tamamen bitmiş olacak. Yeni yapılacak yapı mevcut yapıya göre dışarıdan aynı gibi görünse de aşağıdaki otoparkları ve yeni alanları, arkada kalan boş alanların değerlendirilmesiyle bu yapıya göre çok daha kullanışlı, çok daha büyük, çok daha fonksiyonel bir kültür merkezi olarak hizmete girecek. Sadece Beyoğlu ve İstanbul'a değil Türkiye'ye örnek bir opera binası burada olacak. Çok mutluyuz ve bekliyoruz. Beyoğlu kültür ve sanatın merkezidir. Buranın amiral gemisi de Atatürk Kültür Merkezi olacak. Kısa zamanda netice alacağımızı biliyoruz. AKM binasının bitmesini dört gözle bekliyoruz.''

''Gurur duyulacak bir iş geliyor''

Yeni AKM'nin içerik olarak genişleyeceğini belirten Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Teknolojisi yenilenmiş, sanat yapmaya uygun, kulağa ve göze hitap eden, büyüklüğüyle, sesiyle... Opera binası denince sıradan bir binadan söz etmiyoruz. Bu bina bunların hepsi dikkate alınarak yapılıyor. Projenin mimarı zaten bu konuda oldukça uzman bir kişi. Hem mimari, hem kültür sanat, hem de fonksiyonları acısından gurur duyacağımız iyi bir yapı geliyor. Sonuç itibariyle iyi bir iş çıkacağına eminiz. Zaten projelerden bunu görüyoruz.''

Kaynak: AA