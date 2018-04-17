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Ahşap mezarların sırrı çözülemiyor

Tokat'ta bulunan 19 ahşap mezarın neden ahşaptan yapıldığı bilinmiyor. Köy halkı ise sırrın çözülmesini istiyor.

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Ahşap mezarların sırrı çözülemiyor

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Büyükyurt köyündeki kabristanda bulunan çantı tekniği ile yapılmış ahşap mezarların sırrı henüz çözülemedi.

Bölgede başka köylerde rastlanmayan ikisi tahrip olmuş 19 mezarın neden ahşaptan yapıldığı bilinmiyor.

Büyükyurt köyündeki ahşap mezarlar, yaklaşık 20 yıl önce kültür varlığı olarak tescillendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, mezarların Tokat'taki ilginç yapılardan biri olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Köyün kabristanlığında 19 ahşap mezar bulunuyor. Bunların neden ahşaptan yapıldığını bilmiyoruz. Burada bilimsel araştırmanın yapılması önem taşıyor. Gerekli çalışmalar yapılırsa mezarların neden bu şekilde yapıldığının ortaya çıkacağını umuyoruz."

"Buranın araştırmacılara konu olduğunu düşünüyoruz"

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçede başka köylerde ahşap mezarlara rastlanmadığını anlatarak, şunları söyledi:

"Geçmişte köyümüzde daha fazla mezar varmış. Bu mezarlarımızı incelediğimizde 100-150 yıllık bir geçmişinin olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bu, Büyükyurt köyümüze ait bir özellik taşıyor. Diğer köylerimizde bunu görmüyoruz. Büyükyurt köyümüz ve yakınları Osmanlı köyleri."

"Buranın araştırmacılara konu olduğunu düşünüyoruz. Neden ahşap kullanılmış, neden ahşap mezar yapılmış? Ahşap mezarların araştırılmasını istiyoruz. Büyükyurt köyümüzün olduğu bölge, ormanlık ve aynı zamanda yüksek rakımlı bir yer. Oralarda ağaç işleri yoğun."

Kabristandaki ahşap mezarların hikayeleri ve kime ait oldukları köyde kimse tarafından bilinmiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Tokat, ahşap mezar
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