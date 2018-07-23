Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur"u beyaz perdeye taşınacak

TRT Haber ekranlarında Seval Çöpür moderatörlüğünde yayınlanan "İnsanlık Hali" programının bu haftaki konukları, Prof. Dr. Erol Göka, Kemal Sayar ve Yönetmen Semih Kaplanoğlu'ydu.

Yönetmen Kaplanoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur" romanı üzerinde çalıştığını ilk kez TRT Haber ekranlarında yayınlanan "İnsanlık Hali" programında açıkladı.

"Kitaptaki mesele ilgimi çekti"

"Tanpınar’ın Huzur’u üzerine uzun zamandır düşünüyorum onunla ilgili bir çalışma. İlk kez burada söylüyorum, çalışıyorum. İnşallah muvaffak oluruz. Zor bir roman. Ama ‘Huzur’un tartıştığı mesele; o aşk hikayesinin arka planında 'Biz kimiz, biz Türkler kimiz, ne yapıyoruz, neredeyiz, medeniyetimizin ne safhasındayız, ne yapacağız, nereye doğru gideceğiz? O romanın aktardığı tarih 1939 savaş öncesi, dünyanın o anı ve yeni bir Türkiye' var. Ve münevverler, aydınlar da 'Nasıl bir Türkiye olacak, gelecekte ne olacak, ne vadediyor bize, geriye mi döneceğiz, şimdiyi mi yaşayacağız, biz kimiz?' sorularını soruyorlar. Tıpkı bugünkü gibi aslında tıpkı yeni bir gelecek var gibi savaş meselesi var. Bu mesele benim ilgimi çekti. Tabii ki o aşk hikayesi, onun içindeki Doğu-Batı tartışması…”

20'li ve 30'lu yaşlarında "Huzur" romanını okuduğunu ifade eden Kaplanoğlu, kitabı yeniden okumaya başladığını ve bir anda zihninde kitabı beyaz perdeye dökme fikrinin oluştuğunu söyledi.

"Huzur'da hayal kırıklığını yaşamak istemiyorum"

Daha önce Tanpınar'ın "Saatleri Ayarlama Enstitüsü"nü beyaz perdeye aktarmaya çalıştığını fakat romanın dünyasını filme taşıyamadığını belirten Kaplanoğlu, "Bazen çok iyi yazılmış bir kitabın sinemadaki karşılığı o kadar oturmuyor, olmuyor. Yani dilin muhteviyatı, kelimelerin yarattığı atmosfer, olay örgüleri vs. olamayacağını gördüm. Yani ‘Huzur’da da yine aynı hayal kırıklığını yaşamak istemiyorum." dedi.

Kaynak: TRT Haber