'Afişlerle Türk Sineması' kitabı tanıtıldı

Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu tarafından hazırlanan "Başlangıcından Bugüne 1914-2018 Afişlerle Türk Sineması" adlı 2 ciltlik kitap okuyucularla buluştu.

Kitabın tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamada bulunan İnanoğlu, eseri 12 kişilik bir ekiple 5 yıl içerisinde hazırladıklarını söyledi.

İnanoğlu, eserin içeriğine ilişkin, "Bu kitapta Türk sinemasının video filmleri, televizyon filmleri, yurt dışında, Türkiye'de çekilen filmler ve tekrar yapılan filmlerin afişlerinin hepsi var" dedi.

İnanoğlu: Maddi ve manevi sinemaya çok şey borçluyum

Türk sineması üzerine 62 yıldır çalıştığını anlatan İnanoğlu, şöyle devam etti:

"Gece gündüz demeden hep çalıştım ve bugüne geldim. Çok rahatsızlıklar, hastalıklar geçirdim ama sinemanın bana verdiği kuvvetle iyileştim. Maddi ve manevi sinemaya çok şey borçluyum. Bu borcumu müze açarak, kitaplar çıkartarak, bazı sosyal etkinlikler yaparak ödemeye gayret ediyorum. Bundan sonra 2 tane daha sürprizim olacak inşallah Allah yaşama ümidi verirse."

Şoray: Türk sinemasında bir tek Türker Bey kazandığını yine sinemaya yatırdı

Etkinliğe konuk olan sanatçı Türkan Şoray da kendisini Türker İnanoğlu'nun keşfettiğini belirterek, "Eğer ben Türkan Şoray olduysam, bunu Türker Bey'e borçluyum" ifadelerini kullandı.

Şoray, Türker İnanoğlu'nun Türk sinemasına verdiği hizmetin kelimelerle anlatılamayacağını söyleyerek, şunları söyledi:

"Verdiği hizmetlerin somut örneğinden biri de hazırladığı bu afişlerdir. Yeni nesile bırakılmış çok güzel bir hazine. Müthiş ve saygı duyulacak bir çalışma. Bu kitap, ancak sinemaya olan aşk ve tutku adına yapılır. Yapmayabilirdi de. Zaten boşuna 'Bay Sinema' dememişler. Bu unvanın hakkını veriyor Türker Bey. Bizler Türk Sineması adına Türker Bey'e böyle bir çalışma yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Türk sinemasında bir tek Türker Bey kazandığını yine sinemaya yatırdı. Vakıflar, müzeler kurdu. Yıllardır da sinemamız için gençler yetiştiriyor."

Arkın: Türk sineması her konuda mükemmeldi

Usta sinema oyuncusu Cüneyt Arkın da Türk sinemasının bir halk sineması olduğuna işaret ederek, "Çok aşamalar geçirdi. Tüm gayreti sanayileşmekti, yani kurumlaşmaktı. Yönetmeniyle, oyuncusuyla, dekoruyla, kostümleriyle ve her şeyiyle çok mükemmeldi Türk sineması" dedi.

Arkın, "Türk sinemasının önemli bir işlevi vardı, örnek olmaktı. Oyuncularımız dostluğu, yardımlaşmayı, azla yetinmeyi, paylaşmayı temsil ederdi ve Türk halkı bu değerlerden beslendi. O dönemlerde ayrılık yoktu, herkes birdi, aynı değerlerle birleşmiş bir Türk milleti vardı. Bugün kültür bile bir endüstri ürünü oldu" değerlendirmesini yaptı.

Etkinliğe ayrıca sanatçılar Müjdat Gezen, Zafer Ergin, Özgür Ozan, Nehir Erdoğan, Oya Okar ile gazeteci Hıncal Uluç katıldı.

Kaynak: AA