Adıyaman'ın yüzen adaları korunacak

Adıyaman Çelikhan'da yer alan Çat Baraj göletinde irili ufaklı onlarca yüzen ada bulunuyor.

Oluşumu yüzlerce yıl süren adalar, suyun üzerinde sürekli hareket edip yer değiştiriyor.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, yüzen adaların gelecek ve günümüz açısından korunması gereken bir varlık olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"Dünyada suni olarak yapmaya gayret etseniz mümkün değil, yapamazsınız. Binlerce yılda oluşabilir."

Büyüklükleri 100 ila 500 metrekare arasında değişiyor

Adaların bir kısmı göl üzerinde serbestçe yüzerken, bir kısmı da kıyıya vurmuş durumda. Kıyıya vuran adalar ise bir süre sonra yok oluyor.

Büyüklükleri 100 ila 500 metrekare arasında olan yüzen adaların kalınlıkları ise 3 ila 5 metre arasında değişiyor.

Dünyada çok nadir görülen bu doğa olayının korunması için Adıyaman Üniversitesi bir kurtarma projesi başlattı. Projede, çelik halat ve kelepçe sistemi ile yüzen adaların kıyıya vurması engellenecek.

Kaynak: TRT Haber