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'Adını Sen Soy' 86. bölüm fragmanı izle (Zehra Yener aleyhine ifade verecek mi?)

Hafta içi her akşam ekrana gelen Adını Sen Koy, Pazartesi akşamı 86. bölümü ile ekrana geliyor. Adını Sen Koy yeni bölüm fragmanı izle.

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Adını Sen Soy 86. bölüm fragmanı izle (Zehra Yener aleyhine ifade verecek mi?)
Hafta içi her akşam ekrana gelen Adını Sen Koy, Pazartesi akşamı 86. bölümü ile ekrana geliyor. Adını Sen Koy yeni bölüm fragmanı izle.
 
Birbirlerine tamamen zıt iki karakter Ömer ve Zehra'nın hikayesi devam ediyor. Hafta içi her akşam 17.10'da izleyicisi ile buluşan Adını Sen Koy yeni bölümü ile ekrana geliyor. 
 
Yeni bölümde neler olacak?
 
‘Adını Sen Koy’ 16 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17.00’de 86. bölümü ile ekrana gelecek. Avukat Zehra’nın mahkemede Yener aleyhine ifade vermesini ister. Zehra Yener’in tutuklanması için her şeye yapmaya hazırdır. Ancak Ömer Zehra’nın ve ailesinin bu davaya isminin karışmasını istemez. Alev, Ömer ve Zehra’yı yaralama olayından dolayı köşeye sıkıştırmak için Tayfun’u konağa davet eder. Zehra odada Ömer’in eski fotoğraflarının olduğu bir kutu bulur. Zehra Ömer’in güzel bir kızla fotoğrafını görür ve kıskançlıkla kim olduğunu sorar. Ömer’in ise o fotoğrafla ilgili pek de güzel anıları yoktur.
 
 
 
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