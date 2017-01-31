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Adını Sen Koy 97. bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarında hafta içi her akşam ekrana gelen dizisi Adını Sen Koy 97. bölüm ile ekrana geliyor. Salı akşamı yeni bölümde neler yaşanacak?

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Adını Sen Koy 97. bölümde neler olacak?

‘Adını Sen Koy’ 31 Ocak 2017 Salı günü saat 17.00’de 97. bölümü ile ekrana gelecek. Yener cezaevinden Zehra’yı arar ancak telefona Ömer bakar. Ömer Yener’in Zehra’ya olan duyguları yüzünden yine Zehra’yı suçlar.

Bunun üzerine haksızlığa uğradığını düşünen Zehra da Ömer’in çok kaba ve önyargılı olduğunu söyler. Sözlerindeki gerçeklik payı Ömer’i nasıl etkileyecektir? Paralelde konaktaki kadınlar şirketin yıldönümü yemeği için hazırlanmaktadır.

Zehra denediği kıyafetler içinde çok güzel görünmektedir. Ömer Zehra’nın güzelliği karşısında hem büyülenir hem onu kıskanır. Tayfun Sevim kaza ile ilgili bilgi vermek için konağa gelir ancak onu Zehra karşılar. Zehra’nın bu kazadan haberi olmadığı için duyduklarına inanamaz.

 

 

 

 

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