Adını Sen Koy 96. bölümde neler olacak?

‘Adını Sen Koy’ 30 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17.00’de 96. bölümü ile ekrana gelecek. Ömer Zehra’nın Yener’i görmek için cezaevine gitmesine çok bozulur. Zehra ise annesinin bıraktığı paranın peşindedir ve Yener’den annesini Ömer’in gönderdiğini öğrenir. Zehra buna inanmak istemez ve bu konuyu araştırmaya karar verir. Ömer kendilerine şantaj yapan kişiyi şirketteki personel içinde aramaya devam eder.

Ömer Zehra’nın hala Yener’i ziyarete gitmesini içten içe kıskanır ve yalnız kalmak için herkesten uzaklaşır. Zehra her yerde onu aramaktadır. Diğer yanda ikili evdekilere barıştıklarını ispat etmeye çalışmaktadırlar. Tam da bu sırada Zehra’ya gelen bir telefon Ömer’i şok eder.