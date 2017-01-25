‘Adını Sen Koy’ 94. bölümünde neler olacak?

TRT 1 Gündüz Kuşağı ekranında 26 Ocak Perşembe günü Ece Erken’in sunduğu “İyi Fikir”, anne-kız ilişkileri üzerinden geleneksel Türk kültürünün yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlayan ‘Ana Kuzusu’ ve günlük dizi ‘Adını Sen Koy’ izleyici ile buluşacak.

Beslenme ve egzersiz önerileri İyi Fikir’de

26 Ocak 2017 Perşembe günü ekrana gelecek olan ‘İyi Fikir’ programında, Nefrolog Doç. Dr. Ömer Toprak yanlış beslenmenin organları nasıl etkilediği konusunda bilgi verecek. Spor Eğitmeni Doğancan Akbaba da kilo verdiren ve ağrılara iyi gelen egzersizlerle ekran başındaki seyircilere yol gösterecek. Ayrıca Mahmut Erdem birbirinden güzel balon şovları ile programa neşe katacak. İyi Fikir 26 Ocak Perşembe günü saat 09.30'da TRT 1 ekranında olacak.

Ece Erken ve Dr. Halit Yerebakan’ın sunduğu ‘İyi Fikir’ hafta içi her gün saat 09.30’da özel konuları ve konuklarıyla modadan sağlığa, spordan, dengeli beslenmeye ve manevi konulara tüm iyi fikirleri TRT 1 ekranına taşımaya devam ediyor.

Ana Kuzusu’nda yarışma heyecanı bitmiyor!

Ana Kuzusu’nun 26 Ocak 2017 Perşembe günü yayınlanacak bölümünde yarışmacılar yine rakipleri ile kıyasıya yarışıyor. İlk günden bu yana yarışmada bulunan ve elenmeden 10. haftaya gelmeyi başaran Elif Gülcanoğlu, sebze ve meyve soyma görevini yapacak. 10. haftaya gelmeyi başaran diğer bir yarışmacı olan Seda Şan ise mutfak dolabını düzenleyecek. Ana Kuzusu’nda 4. haftasına giren Bahar Mustafaeva ise mutfak görevinde vişneli ekmek tatlısı yapacak. Yeni yarışmacı Nur Önal’ın görevi is ahşap sandalyeyi boyamak olacak.

Bu bölümde ayrıca, Psikiyatr Tanju Sürmeli, Ana Kuzusu evine misafir olacak. Anne-kız ilişkilerini yorumlayacak olan Psikiyatr Tanju Sürmeli, ergenlik dönemindeki sıkıntıların nasıl atlatılacağını anlatacak.

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Özlem Balcı’nın sunuculuğunu üstlendiği ‘Ana Kuzusu’ hafta içi her gün 14.30’dan itibaren TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 4 kızın anneleriyle birlikte yarıştığı Ana Kuzusu’nda, büyük ödül 1000 altına giden yolda kıyasıya mücadele devam edecek. Rakiplerinin annesinden altınları almaya çalışan yarışmacı kızları bu hafta da zorlu görevler bekleyecek.

‘Adını Sen Koy’ dizisi’nin 94. bölümünde neler olacak?

‘Adını Sen Koy’ 26 Ocak 2017 Perşembe günü saat 17.00’de 94. bölümü ile ekrana gelecek. Konağa gelen kargodan Zehra’nın ailesinin fotoğrafı çıkar. Fotoğraf evdekilerden birinin eline geçerse her şey açığa çıkacaktır. Ömer ve Zehra fotoğrafı kimin gönderdiğinin peşine düşerler. Ömer şirkete gelen zarfın kaynağını personel listelerinde ararken Zehra’nın iş başvurusunu bulur. Konaktaki zehirlenme gerginliği devam etmekte Hediye ve Ökkeş evi terk etme duruna gelmişlerdir. Zehra Ömer’i etrafındaki herkese kötü davranmakla suçlar. Buna kendisi de dâhildir. Ömer Zehra’nın sözlerini dikkate alıp Hediye ve Ökkeş’in gidişine engel olacak mı merak ederken Ömer’e gelen sessiz telefon tehlikenin gittikçe yaklaştığını işaret eder.