‘Adını Sen Koy’ 160. bölümde neler olacak?

Ömer ve Zehra evde duydukları cam kırılma sesinden kuşkulanır. Ömer ve Zehra için karanlık bir gecenin habercisidir.

Hilmi Yılmaz’ın adamları tüm evi kuşatmıştır. Eve daha önce bir paketle yollanan bomba düzeneğini patlatmak için harekete geçeceklerdir. Zehra ve Ömer konağın içinde bir bomba olduğunu fark edebilecek midir? Hilmi’nin adamları tarafından kuşatılan konaktan kaçabilecek midirler? Ömer, Zehra’yı korumak için elinden geleni yapsa da Hilmi’nin adamları gözünü karartmıştır. Ömer etkisiz hale getirirler. Ömer kendine geldiğinde karşısında bir sandalyede oturan Zehra’yı görür. Zehra’nın oturduğu sandalyenin altında bir bomba düzeneği vardır.

Ömer, zaman ayarlı bu bombayı durdurabilecek midir?