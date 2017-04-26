  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ‘Adını Sen Koy’ 158. bölümde neler olacak?

‘Adını Sen Koy’ 158. bölümde neler olacak?

‘Adını Sen Koy’ bugün 16.40’da 158. bölümü ile ekrana gelecek. Sevilerek izlenen dizide bugün neler yaşanacak? Heyecanın her bölümde arttığı dizinin bugünkü özeti şöyle;

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Adını Sen Koy 158. bölümde neler olacak?

Hilmi, ölümcül tuzağından vazgeçmeyecektir. Hilmi intikam planının işlemesi için yeniden kurgulamak zorunda kalır. Alev de şirkette Hilmi’nin yeni planına uygun olarak Zehra’yı tek başına tuzağa çekecektir. Ömer ve Zehra’yı ayrı ayrı oyalayan Alev, Zehra’nın Ömer’den uzaklaşıp tek başına kalması için harekete geçer. Alev’in planı işe yarar ve Zehra Ömer’den geldiğini sandığı bir mesajla şirkettin otoparkına doğru ilerlemeye başlar. Ömer ise Zehra’nın tehlikede olduğunu son anda anlar. Zehra tuzağa doğru sürüklenirken Ömer, Zehra’nın peşinden koşar. Ancak Hilmi Yılmaz’ın adamları Zehra’yı kaçırır.

Zehra, Hilmi Yılmaz’ın tuzağıyla kilit altında kendisine doğrultuşmuş bir silahla zorla alıkoyulmuştur. Hilmi’nin amacı Ömer’in kendi elleriyle Zehra’yı öldürmesini sağlamaktır. Böylece Ömer, hayatı boyunca bunun vicdan azabıyla yaşayacaktır. Hilmi’nin dahiyane planı işlemeye başlar. Ömer’in önünde iki seçenek vardır. Ya Zehra’yı kurtarmaya çalışırken Zehra’nın ölümüne sebep olacak ya da Hilmi’nin kötücül tuzağının fark edip Zehra’yı bu plandan kurtaracaktır.

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