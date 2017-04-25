‘Adını Sen Koy’ 157. bölümde neler olacak?

Ömer Zehra’ya karşı koruma iç güdüsüyle yaklaşıp tehlikeli gördüğü sokaktaki adamsan kurtarmak için atılır. Zehra ise ne olduğunu anlamamıştır. Ömer’in bu hallerinde bir gariplik olduğunu sezmiştir. Ömer ise hedefin Zehra olduğunu çok iyi bilmektedir. Hilmi Yılmaz’ın tehdidi yüzünden Zehra’yı her şeyden korumak zorundadır. Peki Zehra tehlikenin kendisi için ne kadar büyük olduğunu öğrenebilecek midir?

Alev ise Ömer ve Zehra’yı dışarı çıkmadıkları için yeni bir plan yapar. Alev evde bir kriz yaratıp Ömer ve Zehra’yı dışarıya çıkaracak ve Hilmi Yılmaz’ın adamları Zehra’yı kaçırmak için peşlerine düşecektir. Alev’in planı işe yarar. Ömer ve Zehra olacaklardan habersiz evden çıktıklarında onları bekleyen büyük tehlikeyi fark edebilecek midir? Ömer ve Zehra bu tuzak kurtulabilecek midir?