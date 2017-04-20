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‘Adını Sen Koy’ 154. bölümde neler olacak?

Haftaiçi hergün yayınlanan sevilen dizi yeni bölümü ile ekrana geliyor. ‘Adını Sen Koy’ bugün saat 16.40’da 154. bölümü ile ekrana gelecek. Bugünkü yeni bölümde neler yaşanacak?

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Adını Sen Koy 154. bölümde neler olacak?

Hilmi’nin hain planı Ömer’in başını büyük bir belaya sokar. Öyle ki Ömer ömrünü demir parmaklıklar arkasında geçirme tehlikesiyle baş başa kalır.

Ömer için artık hayat bir ölüm kalım savaşına döner. Çünkü Hilmi Yılmaz, Ömer’i sadece itibarsızlaştırmak değil aynı zamanda öldürmek de ister. Ömer dört duvar arasında oldukça tehlikededir. Acımasız ve gaddar adamlara karşı bir yaşam savaşı verir.

Ömer bu yaşam savaşını verirken konak halkını dik tutmak Zehra’ya düşer. Zehra umudunu yitirmez, kimsenin de yitirmesine müsaade etmez. Çünkü kötülerin planının bozulacağına hep inanır.

Nitekim Hilmi Yılmaz’ın unuttuğu başka bir kahraman vardır ki o da Mert Yılmaz’dır. Mert babasının planını bozmak için harekete geçer!

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