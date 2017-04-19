  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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‘Adını Sen Koy’ 153. bölümde neler olacak?

‘Adını Sen Koy’ bugün saat 16.40’da 153. bölümü ile ekrana gelecek. Haftaiçi hergün yayınlanan sevilen dizide bugün neler yaşanacak? İşte yeni bölüm özeti.

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Adını Sen Koy 153. bölümde neler olacak?

Mert ve Zehra, Ömer için hazırladıkları sürprizin heyecanı içinde bütün konağı seferber etseler de Ömer aklına şüphe tohumlarını serpen Alev’in etkisi altıda kalmaya devam eder. Zehra, ortada hiçbir şey yokken Ömer’in gittikçe kabalaşmasının sebebini bulmaya çalışırken.

Alev adeta Ömer’in gözlerine perde çeker. Ömer, Mert ve Zehra’nın baş başa verip ona hazırladığı sürprizi aklında bin bir şüphe ile kötü bir oyunu izler gibi izler. Alev hariç evdeki herkesi Ömer için hazırladıkları sürprizin sevinci sarar. Ancak Hilmi’nin eve yolladığı ve Ömer’in ayaklarının ucuna kadar gelen iftira belasıyla büyük bir şok yaşarlar!

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