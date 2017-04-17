‘Adını Sen Koy’ 151. bölümde neler olacak?

Zehra’yı düştüğü yerden kurtarmak için yaralanan ve kendi canını hiçe sayan Mert, adeta bütün ailenin kahramanı olur. Ömer her ne kadar Zehra’nın kurtulmasından memnun olsa da kahramanlık tahtını Mert’le bölüşmekten mutlu olmaz. Ev içinde prensesi başkası tarafından kurtarılmış bir prens hissiyle dolanır.

Bu durum evin içinde Zehra ve Ömer’in arasını bozmak için adeta pusuya yatmış olan Alev’i iştahlandırır. Alev’in eline bulunmaz bir fırsat geçmiştir. Bu durumdan yaralanmak için kötücül planlarını devreye sokar.