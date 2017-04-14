‘Adını Sen Koy’ 150. bölümde neler olacak? (ÖZET)

Alev Ömer’in ani gelişiyle Zehra’yı uçurumdan aşağıya atamaz ama kurtarıyormuş gibi yapar. Arabaya dönene kadar yine Ömer’in Zehra’ya karşı korumacı ilgili tavrını gören Alev kıskançlıktan deli olur. Alev arabayı bozduğu için yola çıkamazlar. Gece orda kalacaklarıdır. Ömer ve Zehra iyice yakınlaşırken Alev başka hesaplar içindedir. Gece ateş başında baş başa kalan Ömer ve Zehra’yı gören Alev iyice kontrolden çıkar.

Sabah Mert yardım getirmeye giderken Ömer de odun toplamaktadır. Zehra ve Alev de ormanda odun bakınırken Alev Zehra’yı yanıltıp bir çukura düşmesine sebep olur. Uzun süre dönmeyince Ömer panikle onları aramaya çıkar. Zehra’nın ortada olmadığını görünce çıldırır. Alev sürekli Ömer’i yanlış yönlendirerek onun Zehra’yı bulmasını engeller. Bu arada Mert tamirciyi getirip arabayı yaptırır. Diğerlerini aramak için o da ormana girer.

Diğer yanda Ömer her yeri aramış bulmamış en son bir uçurumun kenarına kadar gelmiştir. Zehra’nın orda olduğunu zannıyla uçuruma inmeye karar verir. Alev tehlikeli olduğu için oraya inmemesi için ikna etmeye çalışırken Zehra da kendine gelmiş feryat figan yardım istemektedir. Ömer Zehra’yı görebilecek midir? Zehra kurtulacak mıdır?