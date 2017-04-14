  • 14 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.677
    EURO 3.907
  • BIST 89701.36
    ALTIN 151.978
Buradasınız : » » ‘Adını Sen Koy’ 150. bölümde neler olacak? (ÖZET)

‘Adını Sen Koy’ 150. bölümde neler olacak? (ÖZET)

‘Adını Sen Koy’ bugün saat 16.35’de 150. bölümü ile ekrana gelecek. Haftanın son günü yayınlanacak Adını Sen Koy 150. bölümde neler yaşanacak? İşte bugünkü bölümün özeti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adını Sen Koy 150. bölümde neler olacak? (ÖZET)

Alev Ömer’in ani gelişiyle Zehra’yı uçurumdan aşağıya atamaz ama kurtarıyormuş gibi yapar. Arabaya dönene kadar yine Ömer’in Zehra’ya karşı korumacı ilgili tavrını gören Alev kıskançlıktan deli olur. Alev arabayı bozduğu için yola çıkamazlar. Gece orda kalacaklarıdır. Ömer ve Zehra iyice yakınlaşırken Alev başka hesaplar içindedir. Gece ateş başında baş başa kalan Ömer ve Zehra’yı gören Alev iyice kontrolden çıkar.

Sabah Mert yardım getirmeye giderken Ömer de odun toplamaktadır. Zehra ve Alev de ormanda odun bakınırken Alev Zehra’yı yanıltıp bir çukura düşmesine sebep olur. Uzun süre dönmeyince Ömer panikle onları aramaya çıkar. Zehra’nın ortada olmadığını görünce çıldırır. Alev sürekli Ömer’i yanlış yönlendirerek onun Zehra’yı bulmasını engeller. Bu arada Mert tamirciyi getirip arabayı yaptırır. Diğerlerini aramak için o da ormana girer.

Diğer yanda Ömer her yeri aramış bulmamış en son bir uçurumun kenarına kadar gelmiştir. Zehra’nın orda olduğunu zannıyla uçuruma inmeye karar verir. Alev tehlikeli olduğu için oraya inmemesi için ikna etmeye çalışırken Zehra da kendine gelmiş feryat figan yardım istemektedir. Ömer Zehra’yı görebilecek midir? Zehra kurtulacak mıdır?

Etiketler: adını sen koy 150. bölüm özeti, adını sen koy yeni bölüm özeti, adını sen koy trt 1 özet
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER