‘Adını Sen Koy’ 149. bölümde neler olacak?

Hilmi’nin Alev’in mesajı görmesiyle kamyon son anda Ömer’in arabasına vurmaktan vaz geçer. Herkes çok korkmuştur. Zehra hafiften başını vurmuştur. Ömer panikler. Zehra’yı iyi olsun diye elinden geleni yapar. Bütün bunlara tanık olan Alev hasedinden çatlar. Tekrar yola çıkacaklardır ki tekerleğin patladığını görürler... Ömer lastiği tamir ederken Zehra’nın mide sancısı tutar. İlaç çantasındadır. Su bulmak için beraber ormana giderler. Olanları konuşmaya fırsat bulurlar. Ömer çantasında özür dilediği notu bulduğunu söyler...

Zehra keşke bunu yazmak yerine söyleseydin der. Buzlar erimiştir yavaş yavaş. Ömer Zehra’yla ilgilendikçe, ona özen gösterdikçe Alev kıskançlıktan çıldırır. Asıl korkusu da Hilmi’nin yarım bıraktığı işi otelde tamamlayıp Ömer’i öldürmesidir. Bu yüzden hiç otele gitmemek için kimse ortada yokken arabayı bozar. Alev bu işi hallettikten sonra artık tavan yapan kıskançlığının etkisiyle Zehra’ya bir kumpas kurar. Odun toplamak bahanesiyle Zehra’yı Ömer ve Mert’ten uzaklaştırıp bir uçurumun kenarına kadar götürür. Alev amacına ulaşacak mıdır? Ömer Alev bir şey yapmadan Zehra’ya yetişebilecek midir?