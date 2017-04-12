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‘Adını Sen Koy’ 148. bölümde neler olacak?

Hafta içi her gün yayınlanan sevilen dizi ‘Adını Sen Koy’ bugün saat 16.35’de 148. bölümü ile ekrana gelecek. Hilmi yolda Ömer’e tuzak kurmuştur. Onu öldürecektir.

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Adını Sen Koy 148. bölümde neler olacak?

‘Adını Sen Koy’ 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 16.35’de 148. bölümü ile ekrana gelecek. Ömer buluşma yerinde geldiğinde onu arayan güvelik şefini yerine Hilmi’yi görür... Hilmi Ömer’le ilgili başka bir oyunun peşindedir? Bu oyun nedir? Ömer Zehra’yı aradığında Zehra’nın Mert’le birlikte eve doğru yola çıktığını öğrenir. Bu defa Zehra onu affetmeyecektir. Ömer durumu açıklamak için eve geldiğinde Zehra ve Mert’i yemek yerken görür... Zehra’yı kıskanmıştır. Derdini anlatmaya çalışınca Zehra dinlemez bile...

Ömer Zehra’nın duvarlarını aşamaz bir türlü. Diğer yanda geleneksel bir toplantı için Ömer ve Alev’e davetiye gelir. Ömer Zehra’nın gelmesini ister. Zehra diğerlerinin yanında kabule der fakat sonra gelmeyeceğini söyler. Alev Hilmi’ye Ömer’in her adımı haber verdiğinden iki günlük geleneksel toplantıyı haber verir. Hilmi yolda Ömer’e tuzak kurmuştur. Onu öldürecektir. Alev bunu öğrendiğinde engellemeye çalışır. Mert i de bu yolculuğa ikan ederek Hilmi’yi durdurmayı amaçlar. Öte yandan Zehra gelmeyeceğim dediği toplantıya sürpriz bir şekilde katılır. Ömer duruma çok sevinirken Alev hiç hoşlanmaz. Dörtlü yoldayken Nihat arar ve güvenlik şefinin öldürüldüğünü haber verir. Hilmi’nin tuzağına doğru son hız ilerlemektedirler... Alev bu kazayı durdurabilecek midir?

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