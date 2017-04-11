  • 11 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.725
    EURO 3.945
  • BIST 91316.38
    ALTIN 150.485
Buradasınız : » » ‘Adını Sen Koy’ 147. bölümde neler olacak?

‘Adını Sen Koy’ 147. bölümde neler olacak?

‘Adını Sen Koy’ 11 Nisan 2017 Salı günü saat 16.35’de 147. bölümü ile ekrana gelecek. Hafta içi hergün yayınlanan sevilen dizide bugün neler yaşanacak? İşte yeni bölüm özeti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adını Sen Koy 147. bölümde neler olacak?

Zehra Ömer’in evde onun için hazırladığı yemek sofrasına oturmaz. Özrünü dinlemez... Çekip gider. Mert bu romantik ortama tanık olunca Ömer’e olduğunu sorar. Ömer Mert’e Zehra’yla gerçekten evli olmadıklarını söyler... Bu kadar hazırlık, özen niyedir o halde? Ayşe bu yemeği ısrarla istediği için Ömer bu hazırlıkları yapmıştır. Ömer in özrünü dinlemek için geri dönen Zehra bu lafların hepsini duyar.

Ömer’e artık daha da kırgındır. Ömer bu konuşmanın duyulduğundan habersiz sürekli Zehra’dan özür ilemeye çalışır ama Zehra her seferinde engeller. Ömer sonunda bir not kağıdına yazarak bir şans daha ister her şeyi açıklayacaktır. Zehra yine kabul etmez. Ömer işe giderken küçük bir kaza geçirince Zehra telaşla şirkete gider. Ömer’in yarasına pansuman yapar. Ömer toplantıdan sonra şu gidemedikleri yemek için bir daha teklifte bulunur. Zehra bu defa kabul eder. Toplantı bitene kadar Ömer’in odasında bekleyecektir. Ömer’e gizemli bir telefon gelir. Ona tuzak kuran kişiyi açıklayacağını söyler bu gizemli adam. Ömer çıkmak zorunda kalır. Arayan kimdir? Bu defa Ömer Zehra’ya derdini anlatabilecek midir? Ömer söz verdiği saatte Zehra’ya yetişebilecek midir?

Etiketler: adını sen koy 147. bölüm özeti, adını sen koy yeni bölüm özeti, adını sen koy trt 1
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER