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‘Adını Sen Koy’ 146. bölümde neler olacak?

‘Adını Sen Koy’ 10 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 16.35’de 146. bölümü ile ekrana gelecek. Haftanın ilk günü yayınlanacak yeni bölümde neler yaşanacak?

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Adını Sen Koy 146. bölümde neler olacak?

Ömer Zehra’yla gideceği yemeğe Alev’in oyunu yüzünden gidememiştir. Zehra durumla ilgili bir açıklama bile almadan Alev Ömer’in telefonuyla gelerek Ömer’in onunla kaldığını söyler. Zehra incinmiştir. Ömer ondan özür dilemeye fırsat bulamadan Zehra mahalleye ailesinin evine gider. Ömer Zehra’nın mahalleye gittiğini anlayınca onu almak için mahalleye gider. Zehra onunla dönmez...

Ertesi sabah uyanır uyanmaz Ömer, Zehra’yı arar. Zehra yine yüze vermez özür dilemesine fırsat vermeden telefonu kapatır. Konağa döndüğünde Cevriye Zehra’yı uyarır. Zehra Ömer’le aralarında bir sorun olmadığını söyleyerek durumu geçiştirse de Ömer’e karşı çok kırgındır. Ömer yeniden yemeğe davet eder fakat Zehra kabul etmez... Ömer Zehra’yla baş başa yemek yemek ve özür dilemek için bir oyun yapar. Ev halkını bir bahaneyle dışarı gönderip Zehra’yla baş başa kalacaktır. Zehra bu defa Ömer’in özrünü kabul edecek midir?

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