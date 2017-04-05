‘Adını Sen Koy’ 144. bölümde neler olacak?

Zehra Ömer’in hastalık oyununa giriştiğini anlayınca küçük tatlı bir intikam almaya başlar. Ömer Zehra’nın gerçeği bilmediğini düşünmektedir. Zehra Ömer’in hastalık numarasının neden yaptığını anlamamıştır. Her şeyde önemlisi hasta değilse uçağa neden binmemiştir Ömer?

Zehra aklında bu soruyla yaşarken diğer yandan Alev’in kendi cd sini saklayıp yerine başka cd koymuştur. CD’nin deşifresi ortaya çıktığında güvenlik şefinin Hilmi’nin adamı olduğundan emin olacağımız belgeler çıkar. Alev kendisi için tehlike olmaya başlayan Hilmi’yi sıkıştırmak istemektedir ve güvenlik şefinin bilgilerini de bu sebepten vermiştir. Alev bir yanda da Zehra’ya karşı Ömer’in uçağa kendisi için binmediği izlenimi vererek bir taşla iki kuş vurmaya çalışır.

Ömer ise Zehra’nın kendisiyle bu kadar çok ilgili olması sebebiyle ona teşekkür etmek için bir jest yapacaktır. Ömer Zehra’yı bir yemeğe götürme kararı alır Ancak Zehra, Ömer’in Alev için gitmediğini düşünmektedir. Zehra gerçeği öğrenecek midir?