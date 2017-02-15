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‘Adını Sen Koy’ 109. bölümünde neler olacak? (Zehra konağa geri dönüyor)

‘Adını Sen Koy’ 16 Şubat 2017 Perşembe günü saat 17.00’de 109. bölümü ile ekrana gelecek. Adını Sen Koy 109. yeni bölümde neler yaşanacak?

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Adını Sen Koy 109. bölümünde neler olacak? (Zehra konağa geri dönüyor)

Nihat, duyduklarından ötürü Ömer’e Ayşe neyi öğrenmeli diye çıkışır. Karısı hakkında bilmesi gereken bir şey mi vardır? Ne Ömer ne de Zehra Nihat’a gerçeği söyleyemez.

Ömer durumu kurtarmaya çalışırken Zehra Yasemin’den gelen telefonla mahalleye gider. Ömer de Zehra’nın peşinden hızla çıkar. Nihat kafasındaki soru işaretleriyle öylece kalır. Bu işin peşini bırakmayacaktır. Salim, atölyeye gelen Fikret’in adamları tarafından tartaklanmıştır, ancak bunu Yasemin ve Zehra’dan gizler. Zehra babasının iyi olduğundan emin olduktan sonra konağa döner.

Ömer ve Zehra Ayşe için en doğru olan şeyin ne olduğuna karar vermeye çalışırken Nihat yeniden karşılarına dikilir. Bu defa ikisinin de kaçacak yeri yoktur. Nihat hesap sorarken Ayşe gelir. Ayşe neyi bilmesi gerektiğinin merakı içinde kalır. Ömer ne söyleyecektir?

 

 

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