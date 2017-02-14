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‘Adını Sen Koy’ 107. bölümünde neler olacak? (Ayşe gerçekleri öğrenecek mi?)

‘Adını Sen Koy’ 14 Şubat 2017 Salı günü saat 17.00’de 107. bölümü ile ekrana gelecek. Adını Sen Koy'da yeni bölümde neler yaşanacak? Zehra ve Ömer arasında yeni bir kriz çıkıyor.

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Adını Sen Koy 107. bölümünde neler olacak? (Ayşe gerçekleri öğrenecek mi?)

Zehra Ayşe’nin hastalığını öğrenip konağa döndüğünde Ömer bir kez daha Zehra’ya minnettar kalır. Zehra’nın dönüşü Ayşe’yi mutlu ederken konak eski düzenine kavuşur.

Zehra öğrendiği sırrın altında ezilmekte, Ayşe’nin öleceğini bir türlü kabul edememektedir. Zehra’nın duygularını kontrol edememesi Ömer’i tedirgin eder. Bir süre sonra bu durum Zehra ve Ömer arasında yaşanacak yeni bir krize sebep olur. Zehra duygularını gizlemekte Ömer kadar başarılı olamaz. Zehra bu sırrı açık verecek diye Ömer konaktan ayrılamaz olur.

Zehra Ayşe’nin gelecek planları yaptığını gördüğünde Ömer’e Ayşe bu gerçeği söylemesini ister. Zehra’ya göre Ayşe’nin bu sırrı öğrenmek hakkıdır. Ömer’in kararı ise nettir. Ayşe bu sırrı öğrenmeyecektir. Zehra Ömer’e rağmen Ayşe’ye gerçeği kendi söylemeye karar verir. Ömer Zehra’ya engel olabilecek midir? Yoksa Ayşe gerçekleri öğrenecek midir?

 

 

 

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