‘Adını Sen Koy’ 106. bölümünde neler olacak? (Ayşe gerçekleri öğrenecek mi?)

Ömer Zehra’ya bu evliliği neden yaptıklarının gerekçelerini anlatır. Zehra Ayşe’nin öleceğini öğrenince derin bir üzüntü yaşar. Ömer’in bunca zaman bu sırrı tek başına nasıl taşıyabildiğine inanamaz. Zehra Ömer’e karşı yumuşamış ve konağa dönmeye karar vermişken bir şüpheyle Ayşe’nin doktoruna gider.

Zehra Ayşe’nin sağlık durumu hakkında bilgi almak niyetindeyken Doktor, Ayşe’nin gayet sağlıklı ve her şeyin yolunda olduğunu söyler. Zehra duyduklarına inanamaz. Ömer yine yapmış yapacağını Ayşe’yi kullanarak kendisini konağa dönmeye bu şekilde ikna etmeye çalışmıştır diye düşünür.

Zehra’nın büyüyen öfkesi ve kesin kararı Ömer’in umutlarını yok eder. Ömer Ayşe’ye her şeyi anlatmaya karar verir. Ayşe gerçekleri öğrenecek midir? Zehra konağa dönecek midir?