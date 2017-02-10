  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.674
    EURO 3.913
  • BIST 88841.93
    ALTIN 144.886
Buradasınız : » » ‘Adını Sen Koy’ 106. bölümünde neler olacak? (Ayşe gerçekleri öğrenecek mi?)

‘Adını Sen Koy’ 106. bölümünde neler olacak? (Ayşe gerçekleri öğrenecek mi?)

‘Adını Sen Koy’ 13 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 17.00’de 106. bölümü ile ekrana gelecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adını Sen Koy 106. bölümünde neler olacak? (Ayşe gerçekleri öğrenecek mi?)

Ömer Zehra’ya bu evliliği neden yaptıklarının gerekçelerini anlatır. Zehra Ayşe’nin öleceğini öğrenince derin bir üzüntü yaşar. Ömer’in bunca zaman bu sırrı tek başına nasıl taşıyabildiğine inanamaz. Zehra Ömer’e karşı yumuşamış ve konağa dönmeye karar vermişken bir şüpheyle Ayşe’nin doktoruna gider.

Zehra Ayşe’nin sağlık durumu hakkında bilgi almak niyetindeyken Doktor, Ayşe’nin gayet sağlıklı ve her şeyin yolunda olduğunu söyler. Zehra duyduklarına inanamaz. Ömer yine yapmış yapacağını Ayşe’yi kullanarak kendisini konağa dönmeye bu şekilde ikna etmeye çalışmıştır diye düşünür.

Zehra’nın büyüyen öfkesi ve kesin kararı Ömer’in umutlarını yok eder. Ömer Ayşe’ye her şeyi anlatmaya karar verir. Ayşe gerçekleri öğrenecek midir? Zehra konağa dönecek midir?

Etiketler: adını sen koy yeni bölüm özeti, adını sen koy 106. bölüm, adını sen koy neler yaşanacak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER