  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » ‘Adını Sen Koy’ 104. bölümünde neler olacak? (Ömer kendini affettirebilecek mi)

‘Adını Sen Koy’ 104. bölümünde neler olacak? (Ömer kendini affettirebilecek mi)

‘Adını Sen Koy’ bugün saat 17.00’de 104. bölümü ile ekrana gelecek. Adını Sen Koy yeni bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölümde yaşanacakların özeti.

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Adını Sen Koy 104. bölümünde neler olacak? (Ömer kendini affettirebilecek mi)

Ömer Zehra’yla konuşmak için Salim’in evine gider. Zehra’ya gerçekleri anlatmak için kararlıdır. Bu sırada kapı çalar ve hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar. Salim mesaisini erken bitirip evine gelmiştir. Zehra Ömer’i kendi odasına kilitlemek zorunda kalır.

Aksi takdirde Salim’e bu durumu açıklamaları mümkün olmayacaktır. Ömer, Salim ve Yasemin’e yakalanmamak için köşe bucak gizlenir. İkilinin bütün uğraşlarına rağmen Ömer bir türlü evden çıkamaz ve geceyi Zehra’nın evinde geçirmek zorunda kalır. Ömer’in Zehra’nın hayatına dair bilmediği özel yönlerine tanıklık edeceği bu gece hayatlarında bir dönüm noktası olurken Ömer kendini affettirebilecek midir?

Zehra bu oyunun daha fazla sürmesini istemiyordur. Ayşe'yle konuşmaya karar vermiştir. Uygun bir dille Ayşe’ye her şeyi anlatacaktır. Ayşe, Zehra'yla görüşmek için buluşma yerine gediğinde fenalaşıp bayılır. Zehra kolları arasında baygın yatmakta olan Ayşe için yardım çığlıkları atarken Ömer çıka gelir. Ömer, Ayşe’nin Zehra yüzünden fenalaştığını düşünüp deliye döner. Ömer ve Zehra arasındaki gerilim tırmanırken Ayşe gözlerini açabilecek midir?

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