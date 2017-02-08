‘Adını Sen Koy’ 103. bölümde neler olacak? (Zehra'yı nasıl bir tehlike bekliyor?)

‘Adını Sen Koy’ 08 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 17.00’de 103. bölümü ile ekrana gelecek. Ömer Zehra’nın boşanma davası açtığını öğrenir. Zehra’nın avukatı ile görüşen Ömer bu boşanmanın asla gerçekleşmeyeceğini söyler. Zehra kimliğini almak için şirkete gittiğinde Ayşe ve Nihat ile karşılaşır.

Ayşe’nin ısrarı üzerine şirketten hep birlikte konağa gitmek üzere çıkarlar. Zehra Ömer’e bu gece konaktaki son gecesi olduğunu, herkes uyuduktan sonra gideceğini ve bir daha asla dönmeyeceğini söyler. Ömer içten içe Zehra’ya hak verse de Ayşe için konakta kalması gerektiği için başka yollar denemek zorunda kalır. Ömer Zehra’yı konakta tutmak için ne yapmayı planlıyordur?

Zehra, Leyla ve Ökkeş’ten Ömer’in kendisinin öldüğün düşünüp perişan olduğunu öğrenir. Ömer’in hastanede kendisine neden sarıldığını anlar. Ömer Zehra’yla konuşmak için mahalleye gider. Zehra annesinin gidişinden sorumlu tuttuğu Ömer’i eve almak istemez. Ancak Ömer eve girmenin bir yolunu bulur. Ömer Zehra’ya her şeyi anlatmaya karar verdiği bir an da kapı çalar. Ömer ve Zehra birbirlerine korku dolu gözlerle bakarlar. Ömer evden çıkabilecek midir? Kapıda onları nasıl bir tehlike bekliyordur?