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Buradasınız : » » ‘Adını Sen Koy’ 101. Bölümünde neler olacak? (Ömer Zehra’ya kavuşabilecek mi)

‘Adını Sen Koy’ 101. Bölümünde neler olacak? (Ömer Zehra’ya kavuşabilecek mi)

‘Adını Sen Koy’ 06 Şubat 2017 Perşembe günü saat 17.00’de 101. bölümü ile ekrana gelecek.

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Adını Sen Koy 101. Bölümünde neler olacak? (Ömer Zehraya kavuşabilecek mi)

Ömer radyoda Zehra’nın meydana gelen patlamada olay yerinde olduğunu ve kimliğine ulaşıldığını öğrenir.

Henüz ölü ya da yararlı olduğundan emin değildir. Vicdan azabı çeken Ömer Zehra’ya ulaşmak için civardaki hastaneleri dolaşır. Ancak Zehra’ya ait en ufak bir yaşam belirtisine rastlayamaz. Tayfun Ömer’i hastanede görünce Zehra için orada olduğunu öğrenir. Zehra’nın ölmüş olma ihtimali Ömer’i derinden üzer. Ömer bütün bu yaşananlardan kendini sorumlu tutar. Çaresizlik için de Zehra’dan bir haber almayı beklerken Zehra’ya aslında nasıl alıştığını ve hayatında Zehra’nın nasıl büyük bir yer kapladığını fark eder. Ömer Zehra’ya kavuşabilecek midir? Zehra nerededir?

 

 

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