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Adını Sen Koy 100. bölümde neler yaşanacak? (Zehra öldü mü?)

TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Adını Sen Koy 100. bölüm ile ekrana geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak?

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Adını Sen Koy 100. bölümde neler yaşanacak? (Zehra öldü mü?)

‘Adını Sen Koy’ 3 Şubat Cuma günü saat 17.00’de 100. bölümü ile ekrana gelecek. Zehra annesine verdiği sözleşmenin Ömer’de olduğunu görünce Ömer’in kendisine yalan söylediğini düşünür ve bu evlilik oyununa daha fazla devam etmeyeceğini söyler. Ömer Zehra’yı bu defa gerçekten kaybettiğini hisseder ve arkasından Zehra’nın evine gider. Zehra’yı ikna etmek için her yolu dener. Ancak Zehra konağa dönmemekte çok kararlıdır. Ömer Zehra’yı gerçekten kaybettiğini düşünür. Son kez Zehra ile konuşmayı deneyecektir. Bu sırada radyodan bir patlama haberi anonsu geçer ve yaralılar/ölüler arasında Zehra Kervancıoğlu ismi de vardır. Ömer şok içinde kalır.

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