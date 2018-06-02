Adını efsanelerden alan Dipsiz Göl, doğaseverlerin gözdesi

Gümüşhane Dörtkonak Köyü sınırları içinde bulunan Dipsiz Göl'ün adının, su içmek için göle yaklaşan sığırların gölün ortasına geldiğinde batarak kaybolmasıyla verildiği söyleniyor. Dipsiz Göl, kar, yağmur ve kaynak suları ile besleniyor.

Şehir merkezine 25 dakika uzaklıkta olan gölün etrafında Aygır Göl, Kuru Göl adında başka buzul gölleri ve irili ufaklı 10’dan fazla göl bulunuyor.

Denizden 2 bin 200 metre yüksekte bulunan göle 3 ayrı yoldan ulaşılabilirken, kalp şeklindeki krater gölü de ilgi çekiyor.

Bölge Artabel Gölleri Tabiat Parkı'ndan sonra, Gümüşhane’de en fazla gölün bulunduğu yer olması nedeniyle 'ikinci göller bölgesi' olarak adlandırılıyor.

190 milyon yıllık kayalaşmış ağaç fosilleri

Uzmanlar, antik çağdan günümüze ender yerleşim yerlerinden birisi olan Dörtkonak köyünde, tarihi linyit kömürü madeni olduğunu bildiriyor. Ayrıca bölgede, 190 milyon yılı bulan kayalaşmış ağaç fosilleri de bulunuyor.

Bahar mevsiminde vatandaşlar mantar toplamak için bölgeye gelirken, gölün etrafında bulunan çok sayıda çiçek fotoğraf tutkunları da bölgeyi ziyaret ediyor.

Dipsiz Göl ve bölgesi doğa yürüyüşü, kampçılık, kuş gözlemi, jeoturizm, bitki inceleme ve doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

Kaynak: İHA