Adana'daki tarihi Yılankale ilginç hikayesiyle turist çekecek

Adana'da, yarı yılan, yarı kadın olan efsanevi Şahmeran'ın yaşadığı varsayılan Yılankale, çevre düzenlemesiyle yenilenerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

Binlerce yıldır çok farklı medeniyetleri bünyesinde barındıran Adana, geniş coğrafyasında birbirinden farklı tarihi zenginlikler saklıyor.

Bu zenginlikler içinde gerek tarih, gerek coğrafya, gerekse turizm açısından çok değerli bir mitolojik geçmişe sahip olan Yılankale, çok sarp bir tepe üzerinde ovanın ortasında yükseliyor. Kale, stratejik konumu nedeniyle birbiri içinde üç kaleden oluşuyor.

Tarihi 11. yüzyıla uzanan orta çağ dönemi kalelerinden Yılankale'nin, adını nasıl aldığı konusunda farklı kaynaklar bulunuyor.

Kimi söylencelerde, içinde yılanları eğiten bir kişinin yaşamasından dolayı kalenin bu adı aldığına yer verilirken, kimisine göre, surlarının yılan gibi kıvrımlı olmasından dolayı kalenin bu ismi aldığı düşünülüyor.

Halk arasında ise ağırlıklı olarak, vücudunun yarısı yılan yarısı kadın olan ve Lokman Hekim'e ölümsüzlük iksirini veren mitolojik varlık Şahmeran'ın yaşadığı yer olmasından dolayı, yapının Yılankale adını aldığına inanılıyor.

Kale yeniden hayat buluyor

Adana Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2014 yılından itibaren geniş bir restorasyon ve resüsyon çalışması yapılan Yılankale, turistleri ağırlayacağı günü bekliyor.

Adana Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Yılankale'nin, jeopolitik açıdan hem Çukurova'yı hem de İpek Yolu'nu kontrol etmek için yapılmış bir Ortaçağ savunma ve gözetleme kalesi olduğunu söyledi.

Yılankale'nin ayrı bir özelliğinin de mitolojik değer taşıması olduğunu ifade eden Tari, kalenin sahip olduğu değerlerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da bölgeye önem verdiğini belirtti.

Kalede restorasyon ve resüsyon çalışması başlatıldığını, üç burçtan oluşan tüm kalelerin restore edildiğini ifade eden Tari, şunları söyledi:

"Bakanlığımız, 1 milyon 709 bin liralık yatırımla kalenin restorasyon çalışmalarını yaptı. Bu yıl da çevre düzenleme projesi hazırlandı, ihalesi açıldı. İnşallah en kısa sürede kaleyi çevre düzenlemesiyle ziyarete açacağız. Bu yatırımların ardından turizme açılacak kaleye tüm ziyaretçileri bekliyoruz. Ziyaretçilerimiz kaleyi gezerken kalenin hikayesini dinleyip o mistik havayı teneffüs edecek, hem de Ortaçağ'dan bu yana ayakta kalan bu kalenin güzelliklerini, mimarı yapısını inceleyecek."

Kaynak: AA