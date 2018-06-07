Adana Karpuz Festivali'nden renkli görüntüler

Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından "2. Karpuz Festivali" düzenlendi.

Galeria Festival Alanı'nda gerçekleştirilen festivale katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, festivalin Adana karpuzunun tanıtımına katkı için önemli bir yeri olduğunu söyledi. Sarıeroğlu, festivalin gelenekselleşerek şehrin tanıtımına ve kalkınmasına katkı sağlar hale geldiğini de anlattı.

Adana karpuz üretiminde ilk sırada

Seçim çalışmalarına başladığından beri şehrin bereketli topraklarını, köylerini ve tarlalarını daha fazla gezme imkanı bulduğunu söyleyen Sarıeroğlu, ilerleyen dönemlerde hayata geçirecekleri güçlü projelerle gerek karpuzun gerekse diğer tarım ürünlerinin ve iyi tarım uygulamalarının Adana'da örnek olması için çalışacaklarını vurguladı. Sarıeroğlu şöyle konuştu:

"Tarım konusunda 7. sırada olan ilimizin daha üst sıralara gelmesi yönündeki yatırımlarımız güçlü şekilde devam edecek. Yatırım, üretim, tarım ve sanayi anlamında bir atılım, bir kalkınma döneminin inşası için, önümüzdeki dönemde daha da iyi seviyelere gelmesiyle alakalı olarak elimizden gelen çabayı, tüm gücümüzü ortayaca koyacağımızı ifade etmek istiyorum."

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın karpuz üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer aldığını söyledi. Demirtaş, Çukurova’da yetiştirilen karpuza daha fazla sahip çıkmak, karpuzun tanıtımını daha iyi yapmak amacıyla festivaller şehri Adana'ya yeni bir festival daha kazandırdıklarını anlattı.

Festivalde güzel karpuz yetiştirme ve taşıma yarışmaları yapıldı. Ayrıca sanatçı Ferhat Göçer konser verdi.

Kaynak: AA