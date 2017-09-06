Adana Film Festivali'nde 'The Beguiled'in prömiyeri yapılacak

Adana'da 24'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası Adana Film Festivali"nde "The Beguiled"in Türkiye prömiyeri yapılacak.

Festival Komitesinden yapılan açıklamada, Sofia Coppola'ya Cannes 2017'de "En İyi Yönetmen Ödülü" kazandıran, başrollerini Nicole Kidman, Kirsten Dunst ve Colin Farrell'ın paylaştığı filmin Türkiye prömiyerinin, festivalde gerçekleştirileceği belirtildi.

ABD'de haziranda gösterime sunulmasına karşın uluslararası festivalleri dolaşmaya devam eden filmin Türkiye'de vizyona girmeyeceği ifade edilen açıklamada, "The Beguiled"in Amerikan iç savaşı sırasında Virginia'daki bir kız okuluna gelen yaralı askerin çevresinde gelişen olayları anlattığı kaydedildi.

Açıklamada, Coppola'nın bu filmle, Cannes'da 50 yıl aradan sonra "En İyi Yönetmen Ödülü"nü alan ikinci yönetmen olduğuna da işaret edildi.

Oyunculuk da yapan Coppola'nın yazıp yönettiği "Lost In Translation"ın 2004'te "En İyi Orijinal Senaryo Oscarı"nı aldığı belirtilen açıklamada, yönetmenin bu ödülle, büyükbabası Carmin ve babası Francis Ford Coppola'dan sonra aileden Oscar kazanan üçüncü kuşak olduğu vurgulandı.

Uluslararası Adana Film Festivali'nin 24'üncüsü, 25 Eylül-1 Ekim'de düzenlenecek.