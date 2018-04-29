Abdülhamid'in yeni bölümünde kimin planı başarılı olacak?

Her bölümde izleyiciye tarihten bir kesit sunan Payitaht Abdülhamid’in yeni fragmanı yayınlandı.

Fragman, Sultan Abdülhamid Han’ın “Yeni bir asra giriyoruz paşalar. Bugüne kadar yaşadıklarınızı unutunuz. Düşmanlarımız akla hayale gelmeyecek şekilde saldıracaklar” demesiyle başlıyor.

Bu da 14. bölümde Abdülhamid’in yeni ve güçlü bir planı olduğunun sinyalini veriyor.

Parvus ise, “Bugüne kadar yapmayı istemediğimiz son bir hamle daha var” diyerek yeni bir plan gösteriyor. Parvus’un amacı, Payitaht’ta büyük locayı kurmak. Ayrıca, Abdülhamid'in düşmanları Sultan Abdülhamid’i öldürmeyi ve onu tahttan indirmeyi amaçlıyor.

Abdülhamid ise, düşmanlarının üstüne geleceğini anlıyor ve “Sağlam bir kale gibi dimdik durmalıyız. Surlarımızda en ufak bir gedik açılmayacak inşallah” diyor.

14. bölümde en merak edilen soru hangi tarafın planının başarılı olacağı.

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav ve Selen Öztürk'ün paylaştığı dizi, 49. bölümüyle 3 Mayıs Cuma saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber