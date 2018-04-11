Abdülhamid hain tuzaktan kurtulabilecek mi?

Her bölümde seyirciye tarihten bir kesit sunan Payitaht Abdülhamid’in yeni fragmanı yayınlandı.

Fragman Abdülhamid’in, “Biz kadere teslim olmuşuz. Vazifemizse düşmana bile adil davranmak” demesiyle başlıyor.

Parvus ne planlıyor?

Parvus canını Abdülhamid’in merhametine bırakıyor. Fakat hain bir planı var. Parvus, Abdülhamid’e bir sandık hediye edecek ve bu kutu açıldığı anda hastalıklar, felaketler ortaya çıkacak.

Yeni bölümde Karaso, Gertrude Bell ve Sabahattin Abdülhamid’i kıskaca alacak. Karaso’nun öğrencileri kandırmasıyla öğrenciler sokağa çıkacak ve "hürriyet" isteyecek.

Parvus, Sabahattin’e, “Bu topraklarda kuracağımız yeni devletin kralı olacaksın” diyerek onun üzerinden sarayın kalbine ilerleyecek.

Seniha ve Bidar’ın çekişmeleri ise, bu bölümde de devam edecek. Bidar Abdülkadir’e olan güvenini kaybedecek.

Handan en büyük korkusu Efsun’la yüzleşecek.

Yeni bölümde en merak edilen soru ise, Abdülhamid’in ayaklarına dolanan bu hain tuzaktan kurtulup kurtulamayacağı.

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav ve Selen Öztürk'ün paylaştığı dizi, 46. bölümüyle 13 Nisan Cuma saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber