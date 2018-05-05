Abdülhamid düşmana karşı nasıl bir yol izleyecek?

Her bölümde izleyiciye tarihten bir kesit sunan Payitaht Abdülhamid’in yeni fragmanı yayınlandı.

Fragman, Sultan Abdülhamid Han’ın “Bizim ölüm fermanımızı imza etmişler, devlete düşman olanlar bize de düşman. Demek ki doğru yoldayız” sözleriyle başlıyor.

Parvus, planının başarılı olacağını düşünerek “Dünyanın en mükemmel suikast tertibini kurdum” diyor. Parvus’un tek isteği Abdülhamid’i tahttan indirebilmek.

50. bölümle birlikte cevap bulacak sorulardan biri Parvus’un planının ne yönde ilerleyeceği.

Abdülhamid ise “Suikastlar çağı başlamıştı. Sıra bize geldi” diyerek her şeyin farkında olduğunu açıklıyor. 50. bölümde en merak edilen soru ise Abdülhamid’in düşmanlarına karşı nasıl bir yol izleyeceği.

Naime Sultan'ın durumu ne olacak?

Abdülhamid’in kızı Naime Sultan zehirleniyor. Hastalanmadan önce de bir not bırakıyor:

“Eğer başıma bir felaket gelirse bunun mesulleri Hatice Sultan ve Kemaleddin Paşa’dır.”

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav ve Selen Öztürk'ün paylaştığı dizi, 50. bölümüyle 11 Mayıs Cuma saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber