Abdülhamid büyük kalkışmaya nasıl tepki verecek?

Her bölümde seyirciye tarihten bir kesit sunan Payitaht Abdülhamid’in yeni fragmanı yayınlandı.

Fragman geçen bölüm Parvus’un gönderdiği kutuyu Abdülhamid’in açması ve fenalaşmasıyla başlıyor.

Zehirli kutuyla Abdülhamid’in hastalanması, Parvus’un amacına ulaşması için bir fırsat doğuruyor.

“Artık Osmanlı Devleti’ni lime lime etme vakti gelmiştir" diyor ve halkı ayaklandırmaya başlıyor.

Parvus bundan sonra ne yapacak?

Gertrude Bell ile iş birliği yapan Parvus, Sabahattin’i de kendi safına aldı. Tek amacı ise Abdülhamid’i tahttan indirmek.

47. bölümde, ordu, kışlasından Abdülhamid’i tahttan indirmek için çıkıyor.

Boğazda bekleyen gemi, eğer Abdülhamid tahtını bırakmamak için direnirse, Saray'ı içindekilerle birlikte topa tutacak.

Bidar ve haremdekiler ise yaklaşan bu büyük tehlikeden habersiz Abdülhamid’in hastalığının üzüntüsü yaşıyor.

Handan, Efsun’la olan tartışmasının ardından bebeğini kaybedecek. Handan’ın, Mehmet Selim ile Efsun'un yakınlaşmasına engel olup olamayacağı ise merak konusu.

Mahmud Paşa ve oğlunun arası yeni bölümle giderek açılacak. Paşa, oğlunun ihanetin içinde olduğunu anlayınca, onu ele verecek mi?

Yeni bölümde en merak edilen soru ise, Abdülhamid’in iyileşip, ordunun isyanını dururup durduramayacağı.

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav ve Selen Öztürk'ün paylaştığı dizi, 47. bölümüyle 20 Nisan Cuma saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber

