ABD'li fotoğrafçı savaşın dehşetini çocukların gözünden gösteriyor

ABD'li fotoğrafçı Brian McCarty de, savaşın dehşetini fotoğraflarıyla gösteriyor. Ancak bunu farklı bir yolla yapıyor: Savaşı, bir çocuğun gözünden fotoğraflıyor.

Çocukların gözünde kan ve vücut parçaları yok, pembe ve mavi tanklar var. Onlara göre bir kuş gökten düşen bombaları, bir fil kayıp bir kardeşi sembolize ediyor.

Çocuklarla sanat terapisi çizimleri ve röportajlar yapan fotoğrafçı, oyuncaklarla savaşı anlatmaya çalışıyor ve "Bunu, çocukların hikayelerini anlatmak ve normalde savaş fotoğraflarına bakmayacak bir izleyiciye de gösterebilmek için yapıyorum" diyor.

"Şeker dozuyla gerçeklik"

Çocukların yaşadığı dehşeti, kaybı ve zararları çizdiğini söyleyen McCarty, çalışmalarını "şeker dozuyla gerçeklik" olarak tanımladı.

Fotoğrafçı, son çalışmalarını Irak Musul'da yaptı. Oyuncakların gerçek insanların sadece plastik versiyonları olduğunu anlatan McCarty, "Mayıs ayında Musul yakınlarında tanıştığım bir çocuk üç fil çizdi. Ebeveyni ve fillerden biri renkliyken, ölü kardeşini temsil eden fili soluk bıraktı" dedi.

Çizimleri görselleştirmek zaman aldı

Çocuklara çizdirilen resimlerin günler sürdüğünden bahseden fotoğrafçı McCarty, bir resim seçip oyuncaklarla onu canlandırmaya başladığında canını da tehlikeye attığını söyledi ve şöyle konuştu:

"Musul'a ilk ziyaretimi 2017'de yaptım. Son ziyaretimi ise Mayıs'ta. Çizimleri görselleştirme süreci zaman aldı. Bütün bu çalışmaları ölüm kokusunu alabileceğiniz bir şehirde yaptım. Bu fotoğrafları çekerken yakınımda bir kafatası ve bir metre uzağımda bir ceset vardı. Cesedin sakalı hala sağlamdı."

Bu projeye akademik, sanatsal bir bakış açısıyla girdiğini vurgulayan McCarty, küçük bir kızı kanlı havuzları boyarken gördüğünü de söyledi.

Sosyal hizmet uzmanlarına göre, şiddete tanık olan çocuklar yıllarca travmaya maruz kalıyor.

Kaynak: Reuters