ABD'deki "Ayla" filmine yoğun ilgi

Washington'daki Amerikan Deniz Müzesi binasında gerçekleştirilen ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Teknoloji, Ekonomi ve Diplomasi Enstitüsü (INTED) iş birliğinde düzenlenen "Ayla" filminin özel gösterimine Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Christina Higgins, ABD'nin Güney Kore Büyükelçiliğinden Cheon Joonho, "Ayla" filminin uluslararası ilişkiler temsilcisi Pınar Ercan, "American Legion" Direktör Yardımcısı Verna Jones, Fulbright (Fulbright ) burslarının elçisi Harriet Mayor gibi isimler katıldı.

Salonun Türk, Amerikalı ve Güney Koreli davetliler tarafından tamamen doldurulduğu programda konuklar, hem ülkeler arasındaki iyi ilişkilere hem de filmin oluşturduğu insani diplomasiye işaret ettiler.

Büyükelçi Kılıç, "Ayla" filminin hem Türkiye ile Güney Kore arasındaki insani ilişkileri hem de savaş sırasında bile insani duyguların yaşanabildiğini ortaya koyduğunu belirtti.

"Bu insani duygulara bu dönemde çok ihtiyacımız var"

Kılıç, "Bu tür insani duygulara özellikle bu dönemde çok ihtiyacımız var. Dünyanın birçok yerinde çok ciddi insani sıkıntılar yaşanıyor. Bu film, cephede elinde silahla savaşan bir askerin kalbinde ne kadar insani duygular taşıyabildiğinin çok güzel bir göstergesi. Bence Oscar'da olmalıydı ve Oscar'ı almalıydı" şeklinde konuştu.

Türkiye-ABD-Güney Kore ilişkilerinin çok güçlü olduğuna işaret eden Cheon Joonho ise "Güney Kore'de pek çok kişi Türklerle ilişkisini kardeşlik ilişkisi gibi görür" değerlendirmesini yaptı.

Pınar Ercan ise "Ayla" filmini böyle özel bir günde değerli misafirlere izletmenin gururunu yaşadıklarını ve hem Amerikalı hem de Güney Koreli üst düzey yetkililerin katılımının kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

"Türk insanının dünyaya bakış açısını gösteriyoruz"

YEE Washington Müdürü Halid Bulut da Kore Savaşı'ndaki bir Türk askerinin iyilik temelinde tüm dünyaya verdiği mesajı bu filmle bugüne taşımak istediklerini dile getirdi. Bulut, "Bu ve benzeri etkinliklerle Türk insanının ve askerinin dünyaya bakış açısını ve oradaki iyiliği herkese göstermeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Filmin gösteriminden hemen önceki açılış konuşmalarında da hem Büyükelçi Kılıç, hem de Amerikalı Müsteşar Yardımcısı Higgins, Kore Savaşı'nda Türk askerinin gösterdiği cesaret ve kararlılığa vurgu yaptı.

Filmin gösteriminin ardından da söyleşi ve soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.

Kaynak: AA