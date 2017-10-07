ABD'de 'Matrakçı Nasuh' sergisi açıldı

ABD'de ilk kez görücüye çıkan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, 13 Ekim'e kadar Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde dünyanın dört bir yanında sergilenen Matrakçı Nasuh sergisi, başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletindeki DCA'de kapılarını ilk kez açtı.

Serginin açılışına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Washington Din ve Sosyal Hizmetler Müşavir Vekili ve DCA Koordinatörü Fatih Kanca, mimar Sinan Genim ve çok sayıda konuk katıldı.

Büyükelçi Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, projeyi himayesine alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Kılıç, ilk kez ABD'ye getirilen serginin Osmanlı mirasının tanıtımı açısından önemli bir hizmet olduğunu belirtti.

Kılıç, alanında nadide eserler üreten Matrakçı Nasuh'un günümüzde daha fazla bilinmesine vesile olduğu için projeyi çok önemsediğini vurguladı.

DCA Koordinatörü Fatih Kanca da serginin ABD'ye gelmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti ve Amerika Diyanet Merkezinin Matrakçı Nasuh'un nadide eserlerine ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Daha sonra Sinan Genim, Büyükelçi Kılıç ve diğer konuklara Nasuh'un eserlerindeki topografik hassasiyet ve gerçeğine çok yakın çizimler hakkında detaylı bilgiler verdi.

13 Ekim'e kadar açık olacak

13 Ekim'e kadar kapılarını sanatseverlere açık tutacak olan serginin özellikle hafta sonu önemli sayıda misafiri ağırlaması bekleniyor.

Matrakçı Nasuh'un çalışmalarından hareketle hazırlanmış harita seçkileri, çini ve minyatür çalışmalarından oluşan 41 eserin yer aldığı sergi, daha önce Saraybosna, Belgrad, G20 Antalya zirvesi, İstanbul, Viyana, Tokyo, Paris ve Roma'da açılmıştı.

AA, global iletişim ortağı

Başbakanlık Tanıtma Fonu, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Türk Hava Yolları, PTT, Daily Sabah, A Haber, Sabah, Art and Life Production, İnsanveSanat, CC Tercüme ve Global İletişim ortağı Anadolu Ajansı (AA) ile 3 kıta, 10 şehirde gerçekleştirilen proje, Washington'dan sonra 22 Kasım-28 Aralık'ta son durağı Budapeşte’de Macaristan Ulusal Müzesinde sergilenecek. AA