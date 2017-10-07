Aamir Khan Türkiye ziyaretini tamamladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak, Türkiye'de bulunan Bollywood'un ünlü oyuncusu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan, Hindistan'a gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı VIP Salonu girişinde hayranlarıyla buluştu.

Dört günlük ziyaret kapsamında İstanbul ve Ankara'da çeşitli programlara katılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile de görüşen Khan, özel araçla Atatürk Havalimanı'na geldi.

Khan, VIP Salonu'nun giriş kapısında korumaları eşliğinde aracından inerek, kendisini bekleyen hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Burada bir süre hayranlarıyla buluşan Khan, daha sonra aracına binerek, VIP Salonu'na gitti.

Aamir Khan'ın, Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla saat 20.00'de Hindistan'ın Mumbai kentine hareket edeceği öğrenildi.