Aamir Khan: Amacım insanlara umut aşılamak

Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak yeni filmi "Secret Superstar" filminin tanıtımı amacıyla Türkiye'ye gelen sanatçı Aamir Khan, yaptığı bütün filmleriyle gurur duyduğunu söyledi.

Khan, insanlarla bağ kurabilme yeteneğinin hayattaki en büyük başarısı olduğuna işaret ederek, en önemli şeyin de diğer insanlara umut verebilmek olduğunu dile getirdi.

"Dangal" ve "Secret Superstar" filmlerinde kız ve erkek çocukları arasındaki eşitliğe değinmeye çalıştığını vurgulayan Khan, "Dangal'da bir adam başaramadığı şeyleri oğluna yaptırmak istiyor. Sonra 'Bunları kızım da yapabilir' diyor. Aslında film ebeveynlere mesaj veriyor. 'Secret Superstar' ise daha çok gençlere yönelik. Umutları olan olağanüstü bir müzisyen kız. Filmin hikayesi de o kızın bağımsızlığını kazanma yolculuğu." diye konuştu.

Khan, bütün çalışmalarında "umut" konusuna değinildiğini belirterek, "Umudumuz yoksa nereye gidebiliriz ki? Benim de bir oyuncu olarak amacım insanlara umut aşılamak. Zengin fakir farketmez. Herkesin umuda ihtiyacı var. Umut, herkesin hayatı için çok önemli. Umudumuz yoksa başarımız da yok demektir." dedi.

Ülkesinde ismi "Doğru tek başına kazanır" anlamına gelen bir televizyon programı yaptığına dikkati çeken Khan, şöyle devam etti:

"Bu aslında Hindistan'ın sloganı. Bu programda ben ve ekibim sosyal sorunları ele alıyoruz. Önce biz anlıyoruz, sonra bunları insanlarla paylaşıyoruz. Sorunu 360 derece irdeliyoruz, sonra insanlara sunuyoruz. Amacımız alkolizm, aile içi şiddet gibi sorunları tartışmaya açmak. Televizyon programına başlayalı 3 yıl oldu. Anladım ki ben çok korunaklı bir hayat yaşıyormuşum. Bu program sayesinde kendi halkıma daha fazla yakınlaştım. Benim için inanılmaz bir öğrenme süreci oldu."

"Temel sorumluluğum eğlenceli vakit geçirtmek"

Khan, Hindistan'da siyasete atılıp atılmaması yönündeki soruya, "Ülkemde, pozitif katkı sağlayan birçok insandan sadece biriyim. Mesela Hindistan'da hamile kadınların, çocuklarının cinsiyetini öğrenmesi yasak. Çünkü bazıları kız çocuğu olacağını öğrendiğinde onu aldırabiliyor. Bu çok kötü bir şey. Bir insanın kalbini, hissiyatını değiştirirseniz kanunlara gerek kalmaz. Ben de sanatçı olarak insanların fikrini değiştirmeyi, onlarda bir farkındalık yaratmayı istedim. Ben kendi yaratıcılığım çerçevesinde, siyasetten daha çok şey yapacağımı ve daha fazla sosyal katkı sağlayacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Oynayacağı karakteri anlamanın ve onun dünyasına girmenin çok zor bir konu olduğunun altını çizen oyuncu, şunları kaydetti:

"Ben konu seçerken 'Şu sosyal konuya değineceğim' diye önceden karar vermiyorum. Benim temel sorumluluğum insanlara eğlenceli vakit geçirtmek. Sosyal konularla ilgili ders almak isteseler üniversiteye giderlerdi. Öncelikle 'Bu hikaye beni heyecanlandırıyor mu? İnsanlar eğlenir mi? diye düşünüyorum. Sosyal kısmı ikinci mesele. Hem eğlenceli hem de sosyal bir konuyu ele alıyorsa çok daha güzel olur. Bir film beni heyecanlandırmıyorsa, sosyal anlamda çok iyi olsa da o filmi yapmam."

Aamir Khan, Roberto Benigni'nin başrolünde yer aldığı "Hayat Güzeldir" filminden çok etkilendiğini vurgulayarak, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Harrison Ford ve Merly Streep'i de severek takip ettiğini anlattı.

Bilgi yarışmalarını çok sevdiğini aktaran Khan, Türkiye'de "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılacağını ve kazandığı ödülü Türkiye'deki bir sivil toplum kuruluşuna vereceğini söyledi.