95 yıl önce terk edilen köye turist yağıyor

Muğla Fethiye'de bulunan Kayaköy, 95 yıl önce terk edildiği için 'hayalet köy' olarak da biliniyor. Ziyaretçiler, bölgede üç bin yıllık Likya yolunun bir kısmını deve üzerinde katetme imkanı buluyor.

Ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunan Kayaköy'de deve turu yapmak isteyen turistler kuyruğa giriyor.

Develere 7'den 70'e herkes binebiliyor. Kısa tur kişi başı 20 lira, uzun tur ise kişi başı 80 lira.

Tur düzenleyen işletme sorumlusu Ferhan Seymen, Kayaköy'ün tarihi geçmişinin yerli ve yabancı turistleri bölgeye çektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Deveye binmek isteyenlere öncelikle yapması gerekenler anlatılıyor. Deveyle ilgili kısa ve uzun tur düzenliyoruz. Kısa turda deveye Kayaköy'ün önünde yaklaşık 200 metre biniyorlar. Uzun turda ise köyün de tanıtımı yapılıyor ve yaklaşık 45 dakika sürüyor bu tur. Turda, ziyaretçiler hem tarihi Kayaköy'ü görme fırsatı buluyor hem de tanıtım yapılıyor. Develer her yerde görebileceğimiz hayvanlar olmadığı için oldukça ilgi çekiyor."

"En çok bakımlarına dikkat ediyoruz"

Develer, sıcak ülke hayvanları. Seymen ise, Muğla'nın da sıcak bir şehir olduğunu ve bu açıdan sıkıntı yaşamadıklarını anlattı:

"En çok bakımlarına dikkat ediyoruz. Bu işi yapan insanlar, 20 yıldır develerle ilgileniyor. Her yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden alınan sağlık belgeleri bulunuyor. Kontroller bizim için çok önemli. Develer burada insanlarla iç içe yaşıyor. İnsanları kilolarına bağlı olarak develere bindiriyoruz."

Bölgeye ağırlıklı olarak İngiliz turistler geliyor. Bunların yanı sıra, bölge birçok Avrupa ülkesinden de turist ağırlıyor.

Tatil için İngiltere'den gelen ve deve turuna katılan 54 yaşındaki Robert Armstrong, ilk kez deveye bindiğini ve kendisi için son derece ilginç bir deneyim olduğunu anlattı:

"Geçen yıl da buraya tatile gelip Kayaköy'de yürüyüş yapmıştım. Bu sene deveyle gezdim. Daha çok keyif aldım. İngiltere'de bir televizyon kanalında yayınlanan dizide Kayaköy yer alıyor. Orada da gördüm ve kendi kendime 'Burası çok özel bir yer' dedim. Türkiye'ye daha önce de geldim ve çok seviyorum."

Kaynak: AA