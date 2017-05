9. Uluslararası TRT Belgesel Günleri başlıyor

Belgesel sinemayı teşvik etmek üzere, 9. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri etkinlikleri 11-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Bu yıl, 78 ülkeden toplam 677 film başvurusu ile bir rekora imza atıldı.

TRT Belgesel Günleri, bu yıl daha fazla salonda, daha çok filmle karşınızda. 7 ayrı salonda, 11-12-13-14 Mayıs tarihlerinde gösterilecek belgeseller ücretsiz olarak izlenebilecek. Etkinliklerin ev sahipliğini; TRT İstanbul Harbiye Radyo Evi, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Fransız Kültür Merkezi, Grandpera Emek Cinemo Salonları(2 salon), Akbank Sanat ve İtalyan Kültür Merkezi yapıyor.

Açılış filmi, ödüllü yönetmen Isabelle Boni-Claverie'in "Too Black To Be French" belgeseli. Fransa yapımı olan film, ayrımcılık ve ön yargılar üzerine kişisel ve etkileyici bir hikaye anlatıyor.

Finalist film gösterimlerinin yanı sıra, Panorama bölümünde "Göç ve Ayrımcılık" temalı belgesel filmler izleyicilere sunulacak. Ayrıca bu yıl uluslararası festivallerde öne çıkan, insanlık hallerine dair pek çok film, "Özel Seçki" başlığı altında izleyiciyle buluşturuluyor.

Hafta boyunca sürecek etkinlikte; Belgesel ve Etik, Belgeselin Fonlanması, Kültür ve Belgesel konulu paneller, Gerçek Sinema ve İnteraktif Belgesel temalı sunumların yanı sıra belgesel buluşmaları ve keyifli açık hava konserleri yer alacak. Belgesel günleri kapsamında, "4 Meydan 4 Konser"etkinlikleri, TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası tarafından, 7-8-9-10 Mayıs tarihlerinde Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy ve Taksim-Tünel'de gerçekleştirilecek.

Mevcut yarışma kategorilerinin yanı sıra bu yıl ilk kez başlatılan "Proje Destek" yarışması ile yerli belgeselcilere yeni bir destek alanı oluşturulması amaçlanıyor.

9. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri, 15 Mayıs 2017 akşamı, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek. TRT ekranlarından canlı yayınlanacak etkinlik, Ödül Töreni ve Gala Özel Programı ile son bulacak.