9. Uluslararası Dergi Fuarı 8 Mayıs'ta başlayacak

Fuar, Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ve Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU) tarafından düzenleniyor.

Bu yıl ana teması "Çocuk Dergiciliği" olan fuarın tanıtım toplantısı, Sirkeci Garı içerisindeki Orient Express Restaurant'ta yapıldı.

Türkiye Dergiler Birliği Başkanı Asım Gültekin, bu yıl alanına göre tasnif edilerek hazırlanılan dergilerin yer aldığı fuarın "Çocuk Dergileri", "Edebiyat Dergileri", "Gençlik Dergileri", "Fanzin Dergileri", "Okul Dergileri" ve "Akademik Dergiler" bölümlerinden oluştuğunu söyledi.

25 ülkeden 150 dergi fuarda yer alacak

Gültekin, fuara farklı 25 ülkeden 150'den fazla derginin katılacağını belirterek, "Toplam dergi sayımız okul dergileri ile birlikte 500'ü aşıyor. Bu yıl bir farklılık olarak fanzin dergi hazırlayabilen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz TÜRDEB standına kendi hazırladıkları dergileri getirdikleri zaman bir hediye almış olacaklar" dedi.

Stantlarda 250'den fazla etkinliğin yer alacağına işaret eden Gültekin, şunları anlattı:

"Ayrıca fuarın ana temasına binaen çocuk dergileri sergimiz olacak. Fuarı ziyaret edenler 1970'li, 1980'li yıllarda takip ettikleri bugüne kadar unutulmaz izler bırakan dergilerle sergide karşılaşabilecek. Bir de İslamcı Dergiler Projesi'nin hazırladığı 1980'li yıllar sonrasında ortaya çıkan İslamcı dergiler fuarımızda yer alacak."

Fuarın onur konuğu bu yıl İtibar dergisi

Gültekin, bu yıl fuarın onur konuğunun İtibar dergisi olacağını belirterek, yıllardır fuarda önemli isimlerin yer aldığını söyledi.

Fuarda 20'den fazla çocuk dergisinin yer alacağını vurgulayan Gültekin, "Çocuklarımızın da dergi çıkarabileceğini özellikle gündemimize alıyoruz. Çünkü dergi hazırlayan bir çocuk cümle kurabilecektir. Şu anda çocuklarımız çok yazıyor değiller. Test sistemi onların ellerine kalem almasını zorlaştırıyor" dedi.

Çocuk Dergiciliği Ana Tema Koordinatörü Erol Erdoğan ise şunları söyledi:

"Teknoloji ve tasarım alanındaki gelişmeler, çocuklarımızın son 5-10 yılda toplumumuzda daha fazla fark edilmeye başlaması, çocuk dergiciliğini de bence geliştirdi. Çocuk dergiciliğinde, yayıncılık biraz da oyuncak sektörü ve dijital sektörle bir sentez oluşturduğu için çocuğu daha fazla yakalayabilen dergiler çıktı. Ben bu anlamda çocuk dergiciliğini 2000'ler öncesine göre daha iyi bir noktada görüyorum ve sanıyorum bu nitelik artışı devam edecek. Çünkü 20 yıl öncesine göre hem ailemiz, hem toplumumuz hem de bürokrasi ve eğitim kurumları çocukları daha fazla farkediyor oldu."

Fuar kapsamında ayrıca, Dünya Türkçe Dergiler Birliği, Balkanlar'da Türkçe dergi çıkarmaya yönelik çalıştay düzenleyecek.

Fuarın açılış töreni 8 Mayıs'ta, "Uluslararası Dergicilik Ödülleri" ise 12 Mayıs'ta Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA