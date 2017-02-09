  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 9. TRT Belgesel Ödülleri'ne rekor başvuru

9. TRT Belgesel Ödülleri'ne rekor başvuru

TRT’nin, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek amacıyla başlattığı Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’ne başvurularda bu yıl bir rekora imza atıldı.

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9. TRT Belgesel Ödüllerine rekor başvuru
TRT’nin, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek amacıyla başlattığı Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’ne başvurularda bu yıl bir rekora imza atıldı.
 
Yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi gören TRT Belgesel Ödülleri’ne 2015 yılında 42 ülkeden 348 belgesel film, 2016 yılında ise 47 ülkeden 427 belgesel film katılmıştı.
 
Bu yıl 78 ülkeden 665 başvuru yapıldı
 
9.TRT Belgesel Ödülleri’ne bu yıl Dominik Cumhuriyeti’nden Rusya’ya, Mısır’dan Çin Halk Cumhuriyeti’ne, Kanada’dan Japonya’ya 78 ülkeden 665 başvuru yapıldı.
 
 
Dünyada benzer etkinliklere başvurular giderek azalırken 9. Uluslararası TRT Belgesel Günleri’ne katılım her yıl kendi rekorunu kırarak kültür ve sanat dünyasında kök salıyor.
 
Yapılacak ön elemenin sonuçları 27 Şubat 2017’de açıklanacak ve finale kalan filmler, 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek “2017 TRT Belgesel Günleri”nde 6 ayrı salonda seyirciyle buluşacak.
 
9.TRT Belgesel Ödülleri’nde ödül kazananlar 15 Mayıs 2017 Pazartesi gecesi düzenlenecek olan ve finalist film yönetmenleri, sektör temsilcileri, basın mensupları ile özel davetlilerin katılacağı ve TRT televizyon kanallarından canlı yayınlanacak Gala/Ödül Töreni programında ilan edilecek.
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