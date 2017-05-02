800 yıllık “Süleyman Mührü” işlemeli kapı bu köyde

Samsun’un Ladik ilçesine kaymakamlık tarafından “Ambarköy Açık Hava Müzesi” yaptırıldı. İlçeye 17, 18 ve 19’uncu yüzyıla ait ahşap ambar, ev ve caminin bulunduğu tarihi bir köy kuruldu. 2010 yılında başlatılan proje kapsamında ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki 13 bin 700 metrekare alana kurulan Ambarköy’de 25 tahıl ambarı, 1 köy konağı, su değirmeni, han, kapalı müze, köy kahvesi, köy konağı ve bölgeden toplanan tarihi taş ve ürünler bulunuyor. Müzede bulunan ambarlardan bir tanesi tarihsel boyutuyla diğerlerinden ayrılıyor. 700-800 yıllık olduğu tahmin edilen Ayvalı Köyü Ambarı isimli tahıl ambarında Hazreti Süleyman Peygamber’e ait olan 6 köşeli yıldız şeklindeki “Süleyman Mührü” işlemeli 800 yıllık kapı bulunuyor.

Ambarköy hakkında bilgiler veren köy içinde bulunan Şeyhülislam Mehmet Efendi Camisi İmamı Nusret Kukuş, “Ambarköy Açık Hava Müzesi’nin açılması için dönemin kaymakamı tarafından yöremizde bulunan tahıl ambarlarının buraya getirilmesi projesi hazırlanmış. Bölgedeki ve köylerdeki ambarların bir araya toplanmasıyla bu açık hava müzesi oluşturuldu. Buranın içerisinde köy kahvesi, cami ve diğer ambarlar müştemilat olarak bulunmaktadır. Buradaki eserler tarihi özellik taşımaktadır. Her bir eserin 200-300 yıl geçmişi var. Burada 25 tahıl ambarı, 1 köy konağı, su değirmeni, köy fırını ve ambar han bulunuyor. İnsanlar birkaç yıldır burayı ziyaret ediyorlar. Ambarköy’de bulunan cami Osmanlı döneminde 1695 yılında şeyhülislamlık yapmış Ladikli Mehmet Efendi’den alıyor. Camide diğer eserler gibi buraya sonradan taşınarak monte edilmiştir. Cami 2011 yılından itibaren ibadete açıldı. Yeni evlenecek insanlar, gelinler buraya geliyorlar. Burası insanların fotoğraf çektirdiği ve hoşça vakit geçirdiği çok güzel bir yer. Burası Osmanlı ve Selçuklu döneminin kültürünü yansıtan çok önemli motiflerinin bulunduğu yaşayan bir köydür. Şu anda burada tahıl yok ama müze tamamen açıldıktan sonra görsel olarak mutlaka kullanılacaktır. Bunların haricinde burada son yüzyılın ahşap ve metal ürünlerinin sergilendiği bir de kapalı müzemiz de hizmet veriyor” dedi.

800 yıllık Süleyman Mühürlü kapının bulunduğu ambar

Hazreti Süleyman Peygamber’e ait olan 6 köşeli yıldız şeklindeki “Süleyman Mührü” işlemeli 800 yıllık kapının bulunduğu ambarın da bu açık hava müzesinde sergilendiğini ifade eden Kukuş, “Bu müzede çok eski ambarlar da bulunuyor. Bu ambarın kapısında Süleyman Mührü bulunuyor. Ayrıca kapıda Osmanlı ve Selçuklu döneminde yıllarca kullanılmış sevgi motifleri de bulunuyor. Bu ambar yaklaşık 700-800 yıllık bir ambardır. Bu ambar daha önce Ladik’te değişik köylerde bulundu. Ambarköy’e de 2001 yılında açık hava müzesi projesi kapsamında 2011 yılında monte edildi” diye konuştu.

Ambarköy'ü ziyaret eden vatandaşlar, bunun gibi tarihi kültürlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade ederken, gelin ve damatlar da düğün çekimleri için sıklıkla Ambarköy'ü tercih ediyorlar.

Süleyman Mührü

Süleyman Mührü, çeşitli geleneklerde Hz. Süleyman'a atfedilen, altı köşeli bir yıldızı içeren mühürdür. Altı köşeli versiyonu, sadece İsrail'i sembolize eden bir malzeme ya da mana değildir. Anadolu Selçuklu mimarisi ile Osmanlı dönemindeki sancaklarda sıkça görülür. Yahudiler tarafından “Davud Yıldızı” (Davud Mührü, Davud Kalkanı) adıyla da anılmaktadır. Altı kenar ve altı köşeden oluşan, temelde iç içe geçmiş iki üçgenden oluşan şeklin yanında, sekiz köşe ve sekiz kenardan oluşan iç içe geçmiş iki kare de Türkiye'de Mühr-ü Süleyman (Süleyman Mührü) olarak anılabilmektedir. Müslüman ve Türk mimarisinde çok eskiden bu yana süslemelerde kullanılmış. İki karenin oluşturduğu sembol, değişik zaman ve coğrafyalarda farklı kombinasyonlarda uygulanmış. Türkistan'ın Yesi şehrindeki Ahmet Yesevi Türbesi’ndeki sekiz köşeli yıldız ile Sivas Gökmedrese'nin kapısındaki sembol aynıyken, yine Sivas Gökmedrese'nin minarelerindeki oyma süslemeler Mühr-ü Süleyman'ın çeşitleridir. İHA