800 yıllık Ahilik kültürü yabancı öğrencilere tanıtılıyor

Gana'dan Tayland'a, Arnavutluk'tan Somali'ye farklı ülkelerden Ankara'ya gelerek lise ve üniversite eğitim alan öğrenciler, Kırşehir'de bir medeniyet hareketi olan Ahiliği öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) ile Asma Köprü Derneği'nin iş birliğiyle uygulanan "Ahi Karakterli Gençlik Projesi" ile bazı imam hatip liseleri ve üniversitelerde okuyan yabancı öğrenciler Kırşehir'e getirilerek Ahilik kültürü tanıtılıyor.

Projenin ilk etabında 7 ülkeden 20 öğrenci, Kırşehir'de Ahi Evran'ı Külliyesi ve türbesi, Cacabey Medresesi, Aşık Paşa'nın türbesi ve diğer tarihi kültürel mekanları ziyaret ederek, Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitim aldı.

Ahiliği gençlere anlatmak, sevdirmek amaçlanıyor

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, proje ortaklarının İstanbul'da Üsküdar ile Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversiteleri olduğunu söyledi.

Hedeflerinin Ahiliği gençlere anlatmak, sevdirmek, bugüne uyarlamanın yollarını aramak olduğunu vurgulayan Çelikus, gönül coğrafyasından bine yakın öğrencinin bu öğretiyi özümsemesini amaçladıklarını, belirli periyotlarla tüm öğrencileri Kırşehir'e getirilmeyi planladıklarını anlattı.

"Çok komplike bir proje. Yaklaşık bin öğrenciye ulaştık. Proje kapsamında gönül coğrafyasından gelen diğer öğrencileri de buraya getirerek Ahiliğin prensiplerini öğretmeye gayret edeceğiz. Bu gençler vasıtasıyla Gana'dan Fas'a, Arnavutluk'tan Bosna'ya, Tayland'a kadar çok geniş bir coğrafyada bu hareketi yeniden başlatmak istiyoruz."

Akıl, bilim, ahlak esaslı bir sistem

Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kazım Ceylan da Ahiliğin, Osmanlı devletine katkıları ve gönül coğrafyasındaki etkilerini vurguladı.

Ahiliğin akıl, bilim, ahlak ve çalışma esaslı bir sistem olduğundan bahseden Ceylan, 800 yıldır Türk-İslam coğrafyasında kalıcı izler bırakan Ahiliğin, Osmanlı devletinin yüzyıllar boyunca ayakta kalmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Ayrıca Ceylan, bu kültürün farklı katmanları için uygulanan çeşitli kurallar olduğunu şöyle anlattı:

"Ahiliğin 740 kuralı var. Bunlar derece derece uygulanıyordu. Mesela 124 kuralı çıraklara uygulanırdı. Ondan sonrası da kalfalara, ahilere ve şeyhlere uygulanırdı. Çok ince kurallar bunlar. Medeniyetimizin en önemli kuruluşu olan Türklerin dünyaya yaydıkları yegane sistem olan Ahiliği, Ahilik Araştırma Merkezi'nde anlattık."

Kaynak: AA