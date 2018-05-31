8. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için nisan ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu devam ediyor.

Van Deli Çay'da üreme döneminde suyun akışının tersine yüzen inci kefallerini izlemek için çok sayıda kişi bölgeye geliyor.

Bu kapsamda Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, Erciş Belediyesi ile Doğa Gözcüleri Derneği'nin katkılarıyla bu yıl 1-3 Haziran'da "8. Erciş Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, festival için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

İnci kefali göçünün 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiğini hatırlatan Yaşar, göçün en yoğun izlendiği alan olması dolayısıyla balık bendinde Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun katkılarıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yaşar, alanı baştan aşağı yenilediklerini dile getirerek, "Uluslararası bir festival düzenliyoruz. İdari binaların yenilenmesi, peyzaj çalışmaları ve en önemlisi ikinci asma köprüyü yaptık. Bunları vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızı festivale davet ediyorum. Mutlaka bu doğa harikası olayı gelip görsünler" dedi.

Her gün 2 bin kişiye iftar verilecek festivalde sanatçı Mustafa Ceceli de 1 Haziran'da sahne alacak.

Kaynak: AA